/राजस्थान में अवैध बांग्लादेशी नेटवर्क का पर्दाफाश, जयपुर, नागौर समेत 4 शहरों में रेड, सिंदूर-मंगलसूत्र पहन छिपा रही थीं पहचान

Jaipur News: राजस्थान में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता लगातार बढ़ रही है. पिछले कुछ दिनों में नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर और अब जयपुर से बांग्लादेशी महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं. शुरुआती जांच में इन महिलाओं के बीच आपसी संपर्क, फर्जी दस्तावेज, हिंदू पहचान अपनाकर रहने और हवाला के जरिए बांग्लादेश पैसे भेजने जैसे कई पहलू सामने आए हैं. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सभी तथ्यों की जांच जारी है और किसी भी देशविरोधी गतिविधि को लेकर अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है.

चार शहरों में एक जैसा पैटर्न आने से बढ़ी चिंता

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जांच एजेंसियों के अनुसार नागौर, भीलवाड़ा और अजमेर में हुई कार्रवाई के बाद मिले इनपुट के आधार पर जयपुर पुलिस ने नारायण विहार इलाके में छापेमारी कर रूबिया नाम की एक महिला को हिरासत में लिया. शुरुआती जांच में सामने आया कि वह अवैध रूप से भारत में रह रही थी. लगातार चार अलग अलग शहरों से सामने आए मामलों में कई समानताएं मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई हैं.

हिंदू पहचान अपनाकर रह रही थी महिला

पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए हिंदू रीति रिवाज अपनाए हुए थे. वह मांग में सिंदूर लगाती थी, गले में मंगलसूत्र पहनती थी और उसके मोबाइल फोन में कथित तौर पर एक हिंदू युवक के साथ शादी की तस्वीर भी लगी हुई थी. जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि यह विवाह वास्तविक था या केवल पहचान छिपाने के उद्देश्य से किया गया था.

महिलाओं के बीच संपर्क और शादी की जांच

सूत्रों के अनुसार अब तक नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर से पकड़ी गई बांग्लादेशी महिलाओं के बीच आपसी संपर्क के संकेत मिले हैं. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि सभी ने अलग अलग स्थानों पर हिंदू युवकों से शादी की थी. पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने और इसके पीछे सक्रिय लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है. वहीं जयपुर पुलिस ने दो बांग्लादेशी युवकों को भी गिरफ्तार किया है.

देह व्यापार और हवाला कनेक्शन की भी जांच

जांच के दौरान यह जानकारी भी सामने आई है कि ये महिलाएं कथित तौर पर देह व्यापार से जुड़े नेटवर्क के लिए भारत आती थीं. हालांकि उनका किसी देशविरोधी गतिविधि या संगठित मॉड्यूल से संबंध है या नहीं, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस, खुफिया एजेंसियां और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की गहन जांच कर रही हैं.

पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि भारत में कमाए गए पैसे एजेंटों के जरिए बांग्लादेश भेजे जाते थे. पुलिस को कोलकाता स्थित एजेंटों के माध्यम से रकम ट्रांसफर किए जाने के इनपुट मिले हैं. अब इस वित्तीय नेटवर्क की भी विस्तार से जांच की जा रही है.

फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट की जांच

महिला के पास से भारत का आधार कार्ड भी बरामद हुआ है, जिसके फर्जी होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह दस्तावेज कहां और किसकी मदद से तैयार कराया गया. यदि दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है.

पूछताछ में महिला ने बताया कि वह असम के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी और बाद में जयपुर पहुंची. उसके पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट भी मिला है, लेकिन उसमें भारत आने या जाने की वैध इमिग्रेशन एंट्री दर्ज नहीं मिली. सूत्रों का दावा है कि पासपोर्ट आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखा गया था. हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस इसकी भी जांच कर रही है.

बड़े नेटवर्क की तलाश जारी

फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि मामला केवल अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क सक्रिय है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही हैं. आने वाले दिनों में जांच के आधार पर इस मामले में और महत्वपूर्ण खुलासे सामने आ सकते हैं.