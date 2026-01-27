Zee Rajasthan
देशभर में बैंक हड़ताल, 5-डे वर्क वीक की मांग को लेकर कर्मचारी सड़कों पर, आज राजस्थान में थम सकती है ये बैंकिंग सेवाएं

Bank Strike in Rajasthan: सप्ताह में 5 दिन काम की मांग को लेकर आज देशभर के सरकारी बैंकों में हड़ताल है. एसबीआई और पीएनबी जैसे बड़े बैंकों में सेवाएं ठप रह सकती हैं. कर्मचारी संघों का कहना है कि समझौते के बावजूद सरकार इसे लागू करने में देरी कर रही है.

Published: Jan 27, 2026, 11:01 AM IST | Updated: Jan 27, 2026, 11:01 AM IST

Bank Employee Strike: आज यदि आप बैंक जाने का मन बना रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. देशभर के बैंक कर्मचारी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आज एक दिवसीय हड़ताल पर हैं. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर बुलाई गई इस हड़ताल के कारण आज बैंकों में कैश लेन-देन, चेक क्लीयरेंस और शाखाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कामकाज ठप रहने की प्रबल संभावना है.

क्या है मुख्य मांग?
बैंक कर्मचारियों की सबसे पुरानी और प्रमुख मांग है- सप्ताह में 5 दिन काम (5-Day Work Week). वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, कर्मचारियों को केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही अवकाश मिलता है, जबकि अन्य शनिवारों को उन्हें काम करना पड़ता है. यूनियन का तर्क है कि जब आरबीआई (RBI), एलआईसी (LIC), स्टॉक एक्सचेंज और अधिकांश सरकारी कार्यालयों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, तो बैंक कर्मचारियों के साथ यह भेदभाव क्यों?

कर्मचारी संघों का कहना है कि वे काम के कुल घंटों में कटौती नहीं चाहते. इसके बदले में कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को भी तैयार हैं, ताकि ग्राहकों को कोई असुविधा न हो और काम का कोटा पूरा रहे.

2 साल पुराने समझौते पर अब तक अमल नहीं
यूनियन के अनुसार, मार्च 2024 में भारतीय बैंक संघ (IBA) के साथ हुए वेतन संशोधन समझौते में सभी शनिवारों को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने पर सहमति बनी थी. इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए लगभग दो साल बीत चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इसे अंतिम मंजूरी नहीं मिली है.इसी प्रशासनिक देरी के विरोध में कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है.

किन बैंकों में काम होगा प्रभावित?
इस हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी बड़े बैंक शामिल हैं:

  • भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
  • पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
  • बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)
  • केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया
  • इंडियन बैंक एवं अन्य सरकारी बैंक

ग्राहकों के लिए सलाह
हड़ताल के कारण देशभर की शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है, जिससे चेक क्लियरिंग में देरी और नकदी जमा करने जैसे कामों में बाधा आएगी. हालांकि, डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल ऐप और एटीएम सेवाएं सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है. विशेषज्ञों की सलाह है कि ग्राहक आज बैंक जाने के बजाय ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करें.

