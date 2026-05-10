Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /बानसूर में आधी रात खूनी खेल, बुटेरी गांव में चली गोलियां, युवक के कंधे को चीरती निकली बुलेट!

बानसूर में आधी रात खूनी खेल, बुटेरी गांव में चली गोलियां, युवक के कंधे को चीरती निकली बुलेट!

Kotputli News: कोटपूतली के बानसूर में पुरानी रंजिश के चलते दो गुट भिड़े. बुटेरी गांव के स्टैंड पर फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुई. पुलिस की 5 गाड़ियां मौके पर तैनात हैं. इलाके में भारी तनाव है. बदमाशों की तलाश में टीमें जुटी हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byAmit kumar yadav
Published: May 10, 2026, 12:48 PM|Updated: May 10, 2026, 12:48 PM
बानसूर में आधी रात खूनी खेल, बुटेरी गांव में चली गोलियां, युवक के कंधे को चीरती निकली बुलेट!
Image Credit: Kotputli News

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर क्षेत्र स्थित बुटेरी गांव में बीती देर रात आपसी रंजिश के चलते हुई फायरिंग की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. गांव के मुख्य स्टैंड पर दो गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद अचानक इतना हिंसक हो गया कि हथियार निकल आए और गोलियां चलने लगीं. इस खूनी संघर्ष में एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है.

2 से 3 राउंड फायरिंग की आवाजें सुनी गईं
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुटेरी गांव के मुख्य स्टैंड पर दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, माहौल बिगड़ते ही दोनों ओर से करीब 2 से 3 राउंड फायरिंग की आवाजें सुनी गईं, जिससे बाजार में भगदड़ मच गई. हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने मौके का मुआयना करने के बाद पुष्टि की है कि एक राउंड फायरिंग हुई है, जिसका खाली खोल (खोखा) घटनास्थल से बरामद कर लिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी आपसी रंजिश चली आ रही थी. इसी रंजिश की आग ने बीती रात विकराल रूप ले लिया और बात जानलेवा हमले तक पहुंच गई.

घायल युवक का उपचार जारी
फायरिंग के दौरान एक युवक के कंधे में गोली लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तुरंत कोटपूतली अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार तो किया, लेकिन युवक की गंभीर स्थिति और शरीर में फंसी गोली के जोखिम को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए निम्स (NIMS) अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल घायल युवक का उपचार जारी है और उसकी स्थिति पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं.

पुलिस की कार्रवाई और वर्तमान स्थिति
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया. हालात की गंभीरता को देखते हुए 4 से 5 पुलिस की गाड़ियां तुरंत बुटेरी गांव पहुंचीं. पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. गांव में दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. वर्तमान में गांव का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है.

दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. पुलिस आसपास के लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है ताकि हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Pratapgarh News : प्रतापगढ़ के जंगलों से आई खुशखबरी, पेंथर, उड़न गिलहरी और मोरों की बढ़ती संख्या ने बढ़ाई उम्मीदें

ट्रेंडिंग न्यूज़

जैसलमेर में 17 करोड़ की लागत से तैयार होगा ड्रीम प्रोजेक्ट, रोज-रोज के ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

Rajasthan News: अतिक्रमण पर गरजा नगर परिषद का पीला पंजा, कार्रवाई के बीच पक्षपात के आरोपों ने पकड़ा तूल

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

भरतपुर में गैस उपभोक्ताओं की समस्या पर बड़ा एक्शन! कलक्टर खुद पहुंचे एजेंसी पर, सिस्टम में सुधार के निर्देश

राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ लू और धूलभरी हवाओं की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान में सोना चांदी औंधे मुंह गिरे नीचे! जल्दी से खरीद लें गोल्ड-सिल्वर

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

खाटूश्यामजी जाने वालों के लिए खुशखबरी! अब एक ही जगह मिलेंगी सभी बसें, जानें कैसे

Rajasthan News: आधी रात एक्टिवा पर निकले जयपुर के कलेक्टर, शहर में दिखा ऐसा नजारा

प्रतापगढ़ में अटल प्रगति पथ योजना से संवरेगा दलोट-पीपलखूंट, 2 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी

जयपुर में सोना खरीदने वालों की मौज! आई तगड़ी गिरावट पर चांदी ने छुड़ाए पसीने, देखें 9 मई की पूरी रेट लिस्ट

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan News: सिर्फ 5 मिनट… और टूट गया साल भर का सपना! हाथ जोड़ती रही छात्रा, गेट नहीं खुला

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की पेंशन पर लगाई मुहर, जनहित याचिका खारिज

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

गर्मियों में दोपहर के खाने में शामिल करें ये 2 चीजें, पेट की जलन को होगी खत्म!

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

सहकारिता विभाग में IAS समित शर्मा का '5S' फॉर्मूला, कबाड़ के साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार, जानें क्या है पूरा प्लान ?

Did You Know? राजस्थान की ये सूनी हवेलियां कभी अरबपतियों का ठिकाना थीं

राजस्थान में मौसम का तगड़ा U-टर्न, जयपुर-अजमेर सहित 9 जिलों में 'येलो अलर्ट', धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी

Rajasthan news: झुंझुनूं में गैस एजेंसी के सामने दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, हादसे का लाइव CCTV वीडियो आया सामने

राजस्थान भजनलाल सरकार में फेरबदल की उलटी गिनती शुरू, कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

Rajasthan News: RPSC पर हाईकोर्ट सख्त, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2 साल बाद बदला जवाब, नियुक्ति पर रोक

राजस्थान में यहां मिल रहा है सबसे सस्ता पेट्रोल, रेट सुनकर खिल जाएगा चेहरा! तुरंत चेक करें कीमतें

राजस्थान के 5 जिलों में IMD का येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ चलेगी तेज हवाएं, बारिश की भी है संभावना

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज! 5 जिलों में तेज बारिश और धूलभरी आंधी का अलर्ट

राजस्थान में तेज गर्मी-लू के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के दाम स्थिर, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

राजस्थान में बदल जाएंगे जन आधार कार्ड के नियम, 1 जून से लागू होंगे नए रूल, हर अपडेट पर देने होंगे इतने रुपये

क्या आप जानते हैं रेगिस्तान में बहने वाली इकलौती नदी का नाम?

खिलौनों से खेलने की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड! बीकानेर की 'वंडर गर्ल' महान्या ने कर दिखाया बड़ा कमाल

Tags:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: फिल्मी स्टाइल में जैसलमेर पुलिस का बड़ा एक्शन, MDMA-अफीम के दूध के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Rajasthan News: फिल्मी स्टाइल में जैसलमेर पुलिस का बड़ा एक्शन, MDMA-अफीम के दूध के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Jaisalmer News
2

Pratapgarh: रात के अंधेरे में थार में हो रही थी अवैध सप्लाई, 2 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan crime
3

घर पर बनाएं असली राजस्थानी आम का अचार, इस सीक्रेट मसाले से साल भर नहीं होगा खराब!

do you know
4

राजस्थान पुलिस को मिलेंगे 1874 नए थानेदार! SI भर्ती 2021 और 2025 को लेकर RPSC का बड़ा अपडेट

ajmer news
5

जैसलमेर में हैवानियत की हदें पार, गौ माता पर धारदार हथियार से हमला, लहूलुहान हालत में घर लौटी गाय

Jaisalmer News