/बानसूर में आधी रात खूनी खेल, बुटेरी गांव में चली गोलियां, युवक के कंधे को चीरती निकली बुलेट!

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर क्षेत्र स्थित बुटेरी गांव में बीती देर रात आपसी रंजिश के चलते हुई फायरिंग की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. गांव के मुख्य स्टैंड पर दो गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद अचानक इतना हिंसक हो गया कि हथियार निकल आए और गोलियां चलने लगीं. इस खूनी संघर्ष में एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है.

2 से 3 राउंड फायरिंग की आवाजें सुनी गईं

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुटेरी गांव के मुख्य स्टैंड पर दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, माहौल बिगड़ते ही दोनों ओर से करीब 2 से 3 राउंड फायरिंग की आवाजें सुनी गईं, जिससे बाजार में भगदड़ मच गई. हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने मौके का मुआयना करने के बाद पुष्टि की है कि एक राउंड फायरिंग हुई है, जिसका खाली खोल (खोखा) घटनास्थल से बरामद कर लिया गया है.

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प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी आपसी रंजिश चली आ रही थी. इसी रंजिश की आग ने बीती रात विकराल रूप ले लिया और बात जानलेवा हमले तक पहुंच गई.

घायल युवक का उपचार जारी

फायरिंग के दौरान एक युवक के कंधे में गोली लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तुरंत कोटपूतली अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार तो किया, लेकिन युवक की गंभीर स्थिति और शरीर में फंसी गोली के जोखिम को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए निम्स (NIMS) अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल घायल युवक का उपचार जारी है और उसकी स्थिति पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं.

पुलिस की कार्रवाई और वर्तमान स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया. हालात की गंभीरता को देखते हुए 4 से 5 पुलिस की गाड़ियां तुरंत बुटेरी गांव पहुंचीं. पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. गांव में दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. वर्तमान में गांव का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है.

दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. पुलिस आसपास के लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है ताकि हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

