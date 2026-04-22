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Rajasthan: BCR चुनाव में हंगामा, जयपुर में वोटिंग कैंसिल

Rajasthan News: राजस्थान बार काउंसिल (BCR) के चुनाव 22 अप्रैल को पूरे प्रदेश में आयोजित हुए. कई जगहों पर विवाद और हंगामे की वजह से वोटिंग कैंसिल कर दी गई है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 22, 2026, 01:36 PM|Updated: Apr 22, 2026, 03:04 PM
Rajasthan: BCR चुनाव में हंगामा, जयपुर में वोटिंग कैंसिल
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Rajasthan News: राजस्थान बार काउंसिल (BCR) के चुनाव बुधवार यानी 22 अप्रैल को पूरे प्रदेश में आयोजित किए गए लेकिन कई जगहों पर विवाद और हंगामे के कारण चुनाव रद्द हो गए हैं.
जयपुर हाईकोर्ट स्थित सबसे बड़े पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटिंग के आरोपों को लेकर बवाल मचा, जिसके बाद चुनावों को रद्द कर दिया गया. हाई कोर्ट के पोलिंग बूथ के बाद अब सेशन कोर्ट के पोलिंग बूथ पर भी चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं. यहां भी अव्यवस्था और फर्जी वोटिंग की शिकायतें मिली थी.

इसी तरह सांगानेर कोर्ट में भी वोटिंग रुकी हुई है. मतपत्र पर क्रमांक प्रिंट करने का वकील विरोध कर रहे. अब इस बूथ के लिए नई तारीख घोषित होगी. इस केंद्र पर लगभग 14,781 वकील मतदाता हैं. जयपुर में इसी पोलिंग बूथ पर मतदान तय समय से करीब 50 मिनट देरी से शुरू हुआ था, जिसमें 94 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय शंकर दवे ने सबसे पहले मतदान किया.

श्रीगंगानगर में चुनाव को रोक गया
इसके अलावा श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर में बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते यहां चुनाव को रोक दिया गया है. करीब तीन साल की देरी के बाद और आठ साल में पहली बार हो रहे इन चुनावों में 23 पदों के लिए 234 उम्मीदवार खड़े थे.

अजमेर में BCR के चुनाव
अजमेर में बार कॉन्सिल ऑफ राजस्थान के 23 पदों पर मतदान अब जोर पकड़ता जा रहा है. लगभग 8 वर्ष बाद हो रहे आर बी सी चुनाव को लेकर अजमेर जिला बार के सदस्यों में खासा उत्साह देखा गया. अजमेर में 2105 मतदाता कॉन्सिल के चुनाव में विभिन्न पदोन्न के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशी साथी अधिवक्ताओं को अपना मत और समर्थन देंगे.

बार के हॉल में निर्वाचन प्रक्रिया के लिए 25 पोलिंग बूथ बनाए गए है. इन बूथों पर बार के रजिस्टर्ड सदस्य मतदाता अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं. सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगी.

अजमेर जिला बार के अध्यक्ष एडवोकेट योगेंद्र ओझा ने बताया कि निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के लिए सर्वोच्च्य न्यायालय के निर्देशों के तहत उच्य न्यायालय और सरकार ने समुचित प्रबंध कर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को भी शांतिपूर्ण मतदान की जिम्मेदारी सौंपी है.

मौके पर मौजूद चुनाव अधिकारी संदीप यादव ने बताया कि शांति पूर्ण मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए है . बैलट पेपर बड़ा होने के कारण मतदान में थोड़ा समय भी लग रहा है. मतदान को लेकर जहां पुरुष अधिवक्ताओं में जोश दिखाई दिया तो वहीं महिला अधिवक्ताओं ने भी निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का उपयोग किया.

जोधपुर में 8 बजे से मतदान हुआ था शुरू
बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के 23 सदस्यों के चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा. चुनाव को लेकर प्रदेशभर में अधिवक्ताओं के बीच उत्साह का माहौल देखा जा रहा है. चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता एवं चुनाव अधिकारी डॉ. सचिन आचार्य ने बताया कि चुनाव के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं.

उन्होंने कहा कि इस बार कुल 234 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 57 महिला अधिवक्ता शामिल हैं. चुनाव के तहत 18 पुरुष और 5 महिला सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा. प्रदेशभर में करीब 258 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 84,293 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक अधिवक्ता को पोलिंग अधिकारी, एसडीओ को-ऑब्जर्वर, राज्य सरकार के दो कर्मचारी और बार काउंसिल के दो कर्मचारियों की तैनाती की गई है, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनी रहे.

भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. पेयजल, छाया और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, जिससे अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. चुनाव अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के निर्देशन में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं.

जिलेवार मतदाताओं की बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक 24,446 अधिवक्ता मतदाता हैं, जबकि जोधपुर दूसरे स्थान पर 8,974 मतदाताओं के साथ है. सबसे कम मतदाता जैसलमेर जिले में 345 हैं. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर अधिवक्ताओं की कतारें देखने को मिल रही हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है. निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाएं.

29 अप्रैल से मतगणना शुरू
प्रदेश में 258 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 84,247 अधिवक्ता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस बार के चुनाव में महिला वकीलों के लिए पहली बार आरक्षण लागू किया गया. चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की निगरानी में संपन्न हो रही है.मतदान पूरा होने के बाद सभी मतपेटियां जिला न्यायाधीशों के पास जमा करवाई जाएंगी, जिनको अगले दिन पुलिस सुरक्षा में जोधपुर ले जाया जएगा. 29 अप्रैल से मतगणना शुरू की जाएगी.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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