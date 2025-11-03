राजस्थान बना देश का पहला राज्य, जहां आयोजित हुई ऑन-डिमांड परीक्षा

Rajasthan On Demand Exam: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने शिक्षा में बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार 10वीं-12वीं की ऑन-डिमांड परीक्षा आयोजित की. छात्र अपनी सुविधा से विषय और तिथि चुन सकते हैं. शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने परिणाम जारी कर इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया.
Jaipur News: राजधानी जयपुर में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल सामने आई है. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने राज्य में पहली बार कक्षा 10वीं और 12वीं की ऑन-डिमांड परीक्षा का सफल आयोजन किया है. यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है, जो किसी कारणवश नियमित परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे. शुक्रवार को इन परीक्षाओं के परिणाम शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने जारी किए.
करीब 150 विद्यार्थी हुए शामिल
इस नई प्रणाली के तहत करीब 150 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी. ऑन-डिमांड परीक्षा की सबसे खास बात यह है कि छात्र अपने अनुसार विषय और तिथि चुन सकते हैं. इससे उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई और परीक्षा देने का मौका मिलता है. यह सुविधा खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है जो नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारियों या अन्य कारणों से तय समय पर परीक्षा नहीं दे सके.
परिमाम जारी करते हुए क्या बोले शिक्षा सचिव?
परिणाम जारी करते हुए शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऑन-डिमांड परीक्षा का जिक्र किया गया था, और राजस्थान ने इसे सबसे पहले लागू कर देशभर में मिसाल पेश की है. उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य में शिक्षा को लेकर नई सोच विकसित होगी और हर विद्यार्थी को अपनी गति से सीखने का अवसर मिलेगा. कृष्ण कुणाल ने आगे कहा कि यह पहल राज्य में ड्रॉपआउट दर घटाने में मददगार साबित होगी. बहुत से विद्यार्थी जो किसी कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे, अब फिर से अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे. इससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी जीवनभर सीखने की भावना को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
राजस्थान को ले जाएगा शिक्षा सुधार की तरफ
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रणाली से शिक्षा अब समय या उम्र की सीमाओं में नहीं बंधेगी. कोई भी इच्छुक विद्यार्थी, जब चाहे, अपनी परीक्षा दे सकेगा. शिक्षा विभाग का कहना है कि आने वाले समय में इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें. यह कदम राजस्थान को शिक्षा सुधार के क्षेत्र में देशभर में एक नई पहचान दिलाने वाला साबित हो रहा है.
