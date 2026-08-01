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अब नहीं रहेगी भाषा की कोई दीवार, AI खोलेगा प्राचीन पांडुलिपियों का हर राज!

Rajasthan Manuscripts: राजस्थान ने 'ज्ञान भारतम् मिशन' के तहत 15 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सर्वे कर देश में पहला स्थान हासिल किया है. अब तक 53,322 पेजों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है और संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी, हिंदी, अरबी व फारसी की दुर्लभ पांडुलिपियों का AI की मदद से 13 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 01, 2026, 01:52 PM IST | Updated:Aug 01, 2026, 02:27 PM IST
अब नहीं रहेगी भाषा की कोई दीवार, AI खोलेगा प्राचीन पांडुलिपियों का हर राज!
Image Credit: AI Genreted Image

Rajasthan Manuscripts: राजस्थान अपनी सांस्कृतिक धरोहर और प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने में देश का अग्रणी राज्य बन गया है. 'ज्ञान भारतम् मिशन' के तहत प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों का सर्वे किया गया, जो देश में सबसे ज्यादा है. इसके साथ ही राजस्थान संस्कृत अकादमी में अब तक 53,322 पेजों की डिजिटल स्कैनिंग भी पूरी हो चुकी है.

इस मिशन के दौरान संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी, हिंदी, अरबी और फारसी जैसे प्राचीन भाषाओं की कई दुर्लभ पांडुलिपियां मिली हैं. अब इनका AI की मदद से 13 प्रमुख भारतीय और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इन ग्रंथों तक पहुंच सकें.

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इन पांडुलिपियों में धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान और आयुर्वेद से जुड़े ग्रंथों के अलावा राजस्थानी और हिंदी में स्थानीय इतिहास, लोक साहित्य और ढोला-मारू जैसे प्रेम प्रसंग भी शामिल हैं. वहीं अरबी और फारसी की पांडुलिपियों में प्रशासन, इतिहास और मध्यकालीन दौर से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं.

राजस्थान की इस सफलता के पीछे पूरे राज्य में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और तय समय में व्यापक सर्वे अभियान अहम रहा. इस दौरान 14वीं से 16वीं शताब्दी की कई दुर्लभ पांडुलिपियां भी मिलीं, जिनमें विभिन्न समाजों और राजवंशों की वंशावलियां सुरक्षित हैं.

Deputy CM Diya Kumari

राजस्थान बना पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण में देश का अग्रणी राज्य

ज्ञान भारतम् मिशन के अंतर्गत राजस्थान के देश की प्राचीन ज्ञान-संपदा के संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि वर्तमान में देश में सर्वाधिक पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का योगदान राजस्थान से हो रहा है. उन्होंने इसे जनभागीदारी, संस्थागत सहयोग और समर्पित प्रयासों का परिणाम बताया.

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आगे बढ़ा अभियान

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच और प्रेरणा से भारत की अमूल्य ज्ञान-संपदा के संरक्षण का यह राष्ट्रीय अभियान शुरू हुआ. उन्होंने संस्कृति मंत्रालय और ज्ञान भारतम् मिशन की पूरी टीम के मार्गदर्शन एवं सहयोग की भी सराहना की.

समाज के हर वर्ग का रहा महत्वपूर्ण योगदान

दीया कुमारी ने पांडुलिपि संरक्षकों, विभिन्न भंडारों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों, शोध संस्थानों, शिक्षण संस्थाओं, स्वयंसेवकों तथा इस अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों और संस्थाओं का अभिनंदन किया. उन्होंने कहा कि सभी ने इसे जनआंदोलन की तरह अपनाकर सक्रिय सहयोग दिया है.

विरासत को डिजिटल रूप में मिलेगा स्थायी संरक्षण

उन्होंने कहा कि राजस्थान की बिखरी हुई ज्ञान-संपदा को राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी से जोड़ा जा रहा है, जिससे यह अमूल्य विरासत सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकेगी. यह अभियान भारतीय सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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