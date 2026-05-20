/राजस्थान सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, जल्द जारी होंगी तबादला सूचियां!

Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. भजनलाल सरकार एक बार फिर तबादलों पर लगा बैन हटाने की तैयारी कर रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 जून से तबादलों की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं. बताया जा रहा है कि विधायकों और मंत्रियों के आग्रह के बाद सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है.

लगभग डेढ़ साल पहले राज्य सरकार ने आखिरी बार तबादला सूचियां जारी की थीं, जिसके बाद से कर्मचारियों को लंबे समय से ट्रांसफर खुलने का इंतजार था. अब संभावना जताई जा रही है कि करीब सभी विभागों की तबादला सूचियां जारी की जाएंगी. खास बात यह है कि शिक्षा विभाग में भी तबादलों से बैन हट सकता है, जिससे हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारी महकमों में तबादलों को लेकर हलचल

सरकारी महकमों में तबादलों को लेकर हलचल तेज हो गई है और कर्मचारी संगठन भी लगातार सरकार से बैन हटाने की मांग कर रहे थे. कहा जा रहा है कि जल्द ही सरकार इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है.

पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा है कि इस बार फेरबदल की यह आंधी किसी एक या दो महकमों तक सीमित नहीं रहेगी. शिक्षा, चिकित्सा, राजस्व, पुलिस और यूडीएच सहित लगभग सभी प्रमुख विभागों में निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक बड़े पैमाने पर तबादले किए जाएंगे.

समर्थकों का भारी जमावड़ा

इस खबर के बाद इसी सप्ताह से राजधानी जयपुर में मंत्रियों के सरकारी आवासों और बंगलों पर कर्मचारियों और उनके समर्थकों का भारी जमावड़ा शुरू होने वाला है. मनचाही पोस्टिंग और गृह जिले में जाने के लिए कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों के विधायकों और रसूखदार नेताओं से 'डिजायर' (सिफारिशी पत्र) लिखवाने की जुगत में लग दिखेंगे.

मंत्रियों के दफ्तरों में तबादले के प्रार्थना पत्रों का अंबार लगना शुरू होगा. हर कोई अपनी सेटिंग बिठाने के लिए मंत्रियों की चौखट पर हाजिरी लगाने को बेताब दिखेगा.