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राजस्थान सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, जल्द जारी होंगी तबादला सूचियां!

Rajasthan News: राजस्थान सरकार जल्द ही कर्मचारियों के तबादलों पर लगा बैन हटा सकती है. सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 जून से ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBabulal Dhayal
Published: May 20, 2026, 01:30 PM|Updated: May 20, 2026, 03:27 PM
राजस्थान सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, जल्द जारी होंगी तबादला सूचियां!
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. भजनलाल सरकार एक बार फिर तबादलों पर लगा बैन हटाने की तैयारी कर रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 जून से तबादलों की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं. बताया जा रहा है कि विधायकों और मंत्रियों के आग्रह के बाद सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है.

लगभग डेढ़ साल पहले राज्य सरकार ने आखिरी बार तबादला सूचियां जारी की थीं, जिसके बाद से कर्मचारियों को लंबे समय से ट्रांसफर खुलने का इंतजार था. अब संभावना जताई जा रही है कि करीब सभी विभागों की तबादला सूचियां जारी की जाएंगी. खास बात यह है कि शिक्षा विभाग में भी तबादलों से बैन हट सकता है, जिससे हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है.

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सरकारी महकमों में तबादलों को लेकर हलचल

सरकारी महकमों में तबादलों को लेकर हलचल तेज हो गई है और कर्मचारी संगठन भी लगातार सरकार से बैन हटाने की मांग कर रहे थे. कहा जा रहा है कि जल्द ही सरकार इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है.
पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा है कि इस बार फेरबदल की यह आंधी किसी एक या दो महकमों तक सीमित नहीं रहेगी. शिक्षा, चिकित्सा, राजस्व, पुलिस और यूडीएच सहित लगभग सभी प्रमुख विभागों में निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक बड़े पैमाने पर तबादले किए जाएंगे.

समर्थकों का भारी जमावड़ा

इस खबर के बाद इसी सप्ताह से राजधानी जयपुर में मंत्रियों के सरकारी आवासों और बंगलों पर कर्मचारियों और उनके समर्थकों का भारी जमावड़ा शुरू होने वाला है. मनचाही पोस्टिंग और गृह जिले में जाने के लिए कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों के विधायकों और रसूखदार नेताओं से 'डिजायर' (सिफारिशी पत्र) लिखवाने की जुगत में लग दिखेंगे.

मंत्रियों के दफ्तरों में तबादले के प्रार्थना पत्रों का अंबार लगना शुरू होगा. हर कोई अपनी सेटिंग बिठाने के लिए मंत्रियों की चौखट पर हाजिरी लगाने को बेताब दिखेगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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