Rajasthan: भजन लाल सरकार के 2 साल हुए पूरे, CM ने गहलोत पर तीखा बोला हमला

Rajasthan News: राजस्थान की भजन लाल सरकार के दो साल आज पूरे हुए. इस दौरान राजस्थान में राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जो 31 मार्च तक आयोजित होंगे. 

Published: Dec 15, 2025, 08:30 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 08:30 PM IST

Rajasthan: भजन लाल सरकार के 2 साल हुए पूरे, CM ने गहलोत पर तीखा बोला हमला

Rajasthan News: राजस्थान की भजन लाल सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर राजस्थान में राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफिस हेल्थ साइंस परिसर से की गई. शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया. यह आरोग्य शिविर 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे.

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, जिला प्रमुख रमा चौपड़ा, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, मुख्य सचिव श्रीनिवास सहित अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर, रक्तदान शिविर और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया. साथ ही 'हेल इन राजस्थान पॉलिसी' की भी शुरुआत की गई.

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बिना नाम लिए कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की नींव पर काम करने वाली कांग्रेस को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. कांग्रेस ने सालों तक देश को लूटा और आज वही लोग सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग केवल ट्वीट करने तक सीमित हैं. अगर उनमें दम है तो मैदान में आएं, सदन में या सदन के बाहर आकर बात करें. उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने 70 साल तक देश को लूटा, वे भाजपा सरकार से सवाल पूछने का अधिकार नहीं रखते.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार को जनता ने सेवा का अवसर दिया और उसी विश्वास के साथ सरकार ने पहले दिन से जनकल्याण को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि वे स्वयं सामान्य परिवार से आते हैं इसलिए गरीबों की पीड़ा को समझते हैं.

आरजीएचएस (RGHS) योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कुछ निजी अस्पतालों द्वारा की जा रही कथित लूट के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आरजीएचएस के नाम पर गरीबों और कर्मचारियों का शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी गड़बड़ियां कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुई थी लेकिन भाजपा सरकार में अब ऐसा नहीं चलेगा. दोषी अस्पतालों और डॉक्टरों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों के अस्पतालों में बेड की व्यवस्था की गई है और गंभीर बीमारियों का उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है. आरोग्य शिविरों में टीबी की जांच, दवाइयां और सहायता राशि भी दी जा रही है. जिला मुख्यालयों और तहसीलों में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. अब मरीजों की जांच ऑनलाइन होगी और रिपोर्ट घर बैठे उपलब्ध कराई जाएगी.

CM ने कहा कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई है. राजकीय अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम की व्यवस्था की गई है. 'अपना घर' संस्थानों के माध्यम से निराश्रितों के लिए सुविधाएं विकसित की गई हैं. 35 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 6,800 रुपये की सहायता राशि दी गई है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि कई जिलों में नए अस्पताल शुरू किए गए हैं, जहां आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं. जल जीवन मिशन के तहत लाखों ग्रामीण परिवारों को लाभ मिला है और किसानों के लिए 22 जिलों में बिजली आपूर्ति बढ़ाई गई है.

कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में यदि कोई भ्रष्टाचार की पार्टी है तो वह कांग्रेस है. बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल में जितना काम नहीं हुआ, उससे अधिक भाजपा सरकार ने दो साल में कर दिखाया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के संकल्प पत्र के 70 प्रतिशत कार्य पूरे हो चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में पेपर लीक होते थे, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ. भाजपा सरकार में अब तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और युवाओं को अधिक अवसर देने के लिए जल्द ही युवा बोर्ड का गठन किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

