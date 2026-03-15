पानी की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कसी कमर, CM ने कॉल सेंटर पर 24 घंटे में समाधान सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

Jaipur News: गर्मियां आ गई है, राजस्थान में पानी की डिमांड बढ़ने लगी है. कई शहरों में पारा 40 के पार पहुंच गया है. ऐसे में अब सरकार बीसलपुर से पेयजल सप्लाई बढ़ाने की तैयारियों पर जोर दे रही है. जल्द ही बीसलपुर प्रोजेक्ट से 4 जिलों के लिए पानी की सप्लाई बढ़ाई जाएगी, ताकि आम जनता को आवश्यकता के अनुरूप पीने का पानी पहुंच सके.

राजस्थान में गर्मियां शुरू होते ही जलसंकट से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. जल्द ही जलदाय विभाग पेयजल सप्लाई बढ़ाने का निर्णय लेगा. पीएचईडी इंजीनियर्स की टीम बीसलपुर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया. सुरजपुरा प्लांट के साथ साथ जैकेटिंग पाइंट्स की भी जांच की जा रही ताकि गर्मियों में पेयजल लाइन को लीकेज से पहले ही ठीक करवा लिया जाए.

पिछले साल हुई भारी बारिश के बाद बीसलपुर बांध में जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिलों के लिए दो साल तक का भरपूर पानी हैलेकिन पानी की सप्लाई की मॉनिटरिंग पर खास फोकस रहेगा, क्योंकि जयपुर में लगातार सप्लाई का एरिया बढ़ता जा रहा है.

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बीसलपुर प्रोजेक्ट की पेयजल लाइन की मियाद 2017 में खत्म हो गई. इसके बावजूद पिछले साल बीसलपुर के जयपुर प्रोजेक्ट से पेयजल सप्लाई का आंकड़ा दर्ज हुआ है. हालांकि जयपुर में 2009 से पेयजल सप्लाई होने लगी थी. पिछले गर्मियों में सीजन में औसतन 537 MLD सप्लाई हुआ, जो अपने आप में रिकॉर्ड बन गया है. अभी जयपुर को बीसलपुर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य अभियंता 2 अजय सिंह राठौड़ और अधीक्षण अभियंता सुधीर वर्मा की है.

बीसलपुर पेयजल सप्लाई का रिकॉर्ड

साल औसतन सप्लाई

2016 431 MLD

2017 464 MLD

2018 430 MLD

2019 374 MLD

2020 450 MLD

2021 448 MLD

2022 464 MLD

2023 485 MLD

2024 521 MLD

2025 537 MLD

24 घंटे में निकले समाधान

वहीं, सीएम भजनलाल शर्मा ने कंटीजेंसी प्लान को लेकर पीएचईडी अफसरों को निर्देश दिए. गर्मी में आमजन को पेयजल के लिए कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए विभागीय अधिकारी और जिला कलक्टर्स तैयार कंटीन्जेसी प्लान के अनुसार हर गांव और हर कस्बे में प्रभावी मॉनिटरिंग कर पेयजल प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सभी 41 जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कंटीन्जेसी प्लान तैयार किया जा चुका है.

हेल्पलाइन नंबर 181 पर प्राप्त होने वाली पेयजल संबंधी समस्याओं का 24 घंटे में समाधान सुनिश्चित किया जाएगा. साथ ही, 48, 72 और 96 घंटों में पेयजल आपूर्ति वाले स्थानों पर अंतराल में कमी लाए जाने के भी प्रयास किए जाएंगे. गर्मी को देखते हुए सीएम ने निर्देश दिए है कि निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिए नए हैंडपंप, नलकूप लगाने के साथ ही पुराने हैण्डपम्प, नलकूपों की मरम्मत, पाइपलाइनों को दुरुस्त करने सहित सभी कार्य समय से पहले हर हाल में पूरे किए जाएं. इन कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए.

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