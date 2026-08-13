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भजनलाल कैबिनेट मीटिंग में UCC और ट्री प्रोटेक्शन बिल समेत इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 13 अगस्त 2026 को जयपुर में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें यूसीसी, सेवा नियम और ट्री प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दी गई. इसके बाद 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में UCC बिल का ड्राफ्ट पेश किया जा सकता है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 13, 2026, 02:26 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 02:28 PM IST
भजनलाल कैबिनेट मीटिंग में UCC और ट्री प्रोटेक्शन बिल समेत इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
Image Credit: Bhajan Lal sharma cabinet

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज यानी 13 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर में कैबिनेट की अहम बैठक हुई.बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.

वहीं, बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री के.के. विश्नोई और कन्हैयालाल चौधरी ने फैसलों की जानकारी दी. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

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इसके साथ ही कार्मिकों को पदोन्नति में दो वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है. मृत सरकारी कर्मचारियों की पुत्रवधू को भी अब अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा. सेवा नियम 1951 में संशोधन करते हुए यह तय किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी दो वर्ष के भीतर पद छोड़ता है तो उससे केवल प्रशिक्षण पर हुआ खर्च ही वसूला जाएगा.

इसके अलावा सरोगेट माताओं को 90 दिन का मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है. ये निर्णय राज्य के कार्मिकों और महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

UCC लागू होने वाले राज्य और क्षेत्र
गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड (1867) के रूप में पुराना समान नागरिक संहिता कानून लंबे समय से लागू है. उत्तराखंड, स्वतंत्र भारत में UCC कानून बनाने और लागू करने वाला पहला राज्य बना था, जब जनवरी 2025 में यहां ये कानून लागू हुआ था. इसके बाद गुजरात में मार्च 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया. असम में मई 2026 में यूसीसी को कानूनी रूप से आगे बढ़ाया है.

UCC लागू होने पर क्या बदलता है ?
शादी की न्यूनतम आयु- उत्तराखंड, गुजरात और असम के नए प्रावधानों में लड़कों के लिए शादी की आयु 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल अनिवार्य की गई है.


एक से ज्यादा शादी पर रोक-सभी नागरिकों के लिए बहुविवाह (एक से अधिक पति या पत्नी रखना) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है.


विवाह का अनिवार्य पंजीकरण-शादियों का रजिस्ट्रेशन अब कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड में स्पष्टता आए.


संपत्ति में समान अधिकार-पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी को समान उत्तराधिकार (बराबर हिस्सा) देने के नियम पर जोर दिया गया है.


जनजातीय समुदायों को छूट-स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक रीति-रिवाजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनजातीय (ट्राइबल) समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है.

20 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, वहां विधानसभा में यूसीसी बिल के ड्राफ्ट को रखा जाएगा. अगर ये बिल पास होता है तो राजस्थान में कई सारे बदलाव देखें जाएंगे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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