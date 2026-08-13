Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज यानी 13 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर में कैबिनेट की अहम बैठक हुई.बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.

वहीं, बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री के.के. विश्नोई और कन्हैयालाल चौधरी ने फैसलों की जानकारी दी. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

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इसके साथ ही कार्मिकों को पदोन्नति में दो वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है. मृत सरकारी कर्मचारियों की पुत्रवधू को भी अब अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा. सेवा नियम 1951 में संशोधन करते हुए यह तय किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी दो वर्ष के भीतर पद छोड़ता है तो उससे केवल प्रशिक्षण पर हुआ खर्च ही वसूला जाएगा.

इसके अलावा सरोगेट माताओं को 90 दिन का मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है. ये निर्णय राज्य के कार्मिकों और महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

UCC लागू होने वाले राज्य और क्षेत्र

गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड (1867) के रूप में पुराना समान नागरिक संहिता कानून लंबे समय से लागू है. उत्तराखंड, स्वतंत्र भारत में UCC कानून बनाने और लागू करने वाला पहला राज्य बना था, जब जनवरी 2025 में यहां ये कानून लागू हुआ था. इसके बाद गुजरात में मार्च 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया. असम में मई 2026 में यूसीसी को कानूनी रूप से आगे बढ़ाया है.

UCC लागू होने पर क्या बदलता है ?

शादी की न्यूनतम आयु- उत्तराखंड, गुजरात और असम के नए प्रावधानों में लड़कों के लिए शादी की आयु 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल अनिवार्य की गई है.



एक से ज्यादा शादी पर रोक-सभी नागरिकों के लिए बहुविवाह (एक से अधिक पति या पत्नी रखना) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है.



विवाह का अनिवार्य पंजीकरण-शादियों का रजिस्ट्रेशन अब कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड में स्पष्टता आए.



संपत्ति में समान अधिकार-पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी को समान उत्तराधिकार (बराबर हिस्सा) देने के नियम पर जोर दिया गया है.



जनजातीय समुदायों को छूट-स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक रीति-रिवाजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनजातीय (ट्राइबल) समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है.

20 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, वहां विधानसभा में यूसीसी बिल के ड्राफ्ट को रखा जाएगा. अगर ये बिल पास होता है तो राजस्थान में कई सारे बदलाव देखें जाएंगे.