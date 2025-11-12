Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan: सिरोही खनन प्रोजेक्ट पर बड़ा फैसला, किसानों से नहीं ली जाएगी उनकी जमीन!

Jaipur News: सिरोही खनन प्रोजेक्ट को लेकर आज ग्रामीणों ने सीएम से मुलाकात की. इस दौरान सीएम ने कहा कि किसी भी किसान की निजी खातेदारी से जमीन नहीं ली जाएगी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 12, 2025, 05:57 PM IST | Updated: Nov 12, 2025, 05:57 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के कर्मचारियों को कब मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ? जानें ताजा अपडेट
9 Photos
Rajasthan news

राजस्थान के कर्मचारियों को कब मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ? जानें ताजा अपडेट

राजस्थान में सर्दी की दस्तक, माउंट आबू में कड़ाके की ठंड शुरू, जानें मौसम का ताजा अपडेट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी की दस्तक, माउंट आबू में कड़ाके की ठंड शुरू, जानें मौसम का ताजा अपडेट

सर्दी के मौसम में खाएं ये राजस्थानी फेमस लड्डू, हड्डियों होंगी मजबूत!
7 Photos
Rajasthan famous dish

सर्दी के मौसम में खाएं ये राजस्थानी फेमस लड्डू, हड्डियों होंगी मजबूत!

ट्रक में घुसा 4 फीट लंबा कोबरा, सर्विस स्टेशन पर मचा हड़कंप, देखें फोटोज
6 Photos
kota news

ट्रक में घुसा 4 फीट लंबा कोबरा, सर्विस स्टेशन पर मचा हड़कंप, देखें फोटोज

Rajasthan: सिरोही खनन प्रोजेक्ट पर बड़ा फैसला, किसानों से नहीं ली जाएगी उनकी जमीन!

Jaipur News: सिरोही के पिंडवाड़ा खनन प्रोजेक्ट को निरस्त करने को लेकर मंत्री ओटाराम देवासी, MLA समाराम गरासिया ने की मुलाकात की. इस दौरान सीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि किसी भी किसान की निजी खातेदारी से जमीन नहीं ली जाएगी. सरकार सभी किसानों के साथ है. वहीं, इसके बाद भी कई ग्रामीणों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही.

11 गांवों की 4 पंचायतों के प्रतिनिधि मंडल मिला
सिरोही के पिंडवाड़ा में मैसर्स कमलेश मेटाकास्ट कंपनी के प्रोजेक्ट को निरस्त करने की मांग पर आज ग्रामीणों ने सीएम से मुलाकात की. राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के नेतृत्व में MLA समाराम गरासिया के साथ 11 गांवों की 4 पंचायतों के प्रशासकों, ग्रामीण आज सीएम हाउस पहुंचे.इस दौरान ग्रामीणों ने खनन प्रोजेक्ट को निरस्त करने की मांग रखी.

किसानों का कहना था कि इस प्रोजेक्ट से उनकी 500 हेक्टेयर भूमि पर प्रोजेक्ट बनेगा. MLA समाराम गरासिया ने कहा कि सीएम ने आश्वासन दिया है कि किसी निजी खातेदारी की जमीन पर प्रोजेक्ट नहीं बनेगा. पंचायत इस मामले में कोर्ट में जाएगी. कमलेश मेटाकास्ट कंपनी 800 हेक्टेयर भूमि पर प्रोजेक्ट शुरू करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या है पूरा विवाद?
ग्रामीणों के मुताबिक, मैसर्स कमलेश मेटाकास्ट कंपनी 800 एकड़ पर जमीन खनन परियोजना शुरू करेगी, जिसमें से 500 एकड़ जमीन किसानों की है. यदि ये खनन प्रोजेक्ट शुरू होगा तो कृषि कार्य ठप हो जाएगा. आसपास के इलाकों से जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा. पर्यावरण को बडा नुकसान होगा.

ग्रामीणों ने मालप, घरट, ठंडीवेरी, मोरस, वरली और पहाड़ कलां के वनखंडों को प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर और बफर जोन में शामिल करने के निर्णय पर भी आपत्ति जताई. उनका कहना है कि इस कदम से ग्रामीणों के पारंपरिक वन अधिकार समाप्त हो जाएंगे और विस्थापन का खतरा बढ़ जाएगा.

हालांकि कई लोग वार्ता से संतुष्ट दिखे,लेकिन जो ग्रामीण वार्ता से संतुष्ट नहीं, वे आंदोलन जारी रखेंगे. उनका कहना है कि सरकार कंपनी से एमओयू निरस्त करें.

क्या स्थाई समाधान निकलेगा?
वहीं, दूसरी तरफ सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम ग्रामीणों के साथ है. पंचायत कोर्ट में जाए. ऐसे में अब सवाल ये है कि ग्रामीणों का खनन प्रोजेक्ट पर आंदोलन कब खत्म होगा. क्या इस आंदोलन का कोई स्थाई समाधान निकलेगा?
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news