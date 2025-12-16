Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

न्यू ईयर से पहले भजनलाल सरकार का तोहफा, 100 से ज्यादा महंगे मेडिकल टेस्ट फ्री

Jaipur News : राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निशुल्क जांचों के लिए हब एवं स्पोक चिन्हित किए गए है. मॉडल लागू किया जा रहा है. नए साल से पहले भजनलाल सरकार की इस घोषणा से आम लोगों को राहत मिलेगी. खासतौर पर तब जब इन मेडिकल टेस्ट में कई बहुत महंगे हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Dec 16, 2025, 08:40 AM IST | Updated: Dec 16, 2025, 08:46 AM IST

Trending Photos

Winter Destination: बस थोड़ा सा इंतजार और... जयपुर से सिर्फ 10 घंटे की दूरी पर ले सकते हैं बर्फ का मजा, फैमली के साथ ठंड में कम खर्च में ले सकते हैं बेहतरीन Fun...
7 Photos
destination

Winter Destination: बस थोड़ा सा इंतजार और... जयपुर से सिर्फ 10 घंटे की दूरी पर ले सकते हैं बर्फ का मजा, फैमली के साथ ठंड में कम खर्च में ले सकते हैं बेहतरीन Fun...

Sri Ganganagar Weather: भीषण कोहरे से ब्लर हुआ श्री गंगानगर, भयंकर धुंध से सड़क-हाई-वे सब धुंधला, धीमी हुई प्रदेश की रफ्तार
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Sri Ganganagar Weather: भीषण कोहरे से ब्लर हुआ श्री गंगानगर, भयंकर धुंध से सड़क-हाई-वे सब धुंधला, धीमी हुई प्रदेश की रफ्तार

Rajasthan Weather Update: राजस्थान की तस्वीर धुंधली करेगा घना कोहरा, शीतलहर से किटकिटाने लगेंगे दांत, आज उधम काटेगी सर्दी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान की तस्वीर धुंधली करेगा घना कोहरा, शीतलहर से किटकिटाने लगेंगे दांत, आज उधम काटेगी सर्दी

Jaipur Gold Silver Rate: 2 लाख के पार पहुंची चांदी, सोना भी दिखा रहा तेवर, जयपुर-उदयपुर से लेकर इन शहरों में आसमान छू रहे गोल्ड-सिल्वर के रेट
5 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Jaipur Gold Silver Rate: 2 लाख के पार पहुंची चांदी, सोना भी दिखा रहा तेवर, जयपुर-उदयपुर से लेकर इन शहरों में आसमान छू रहे गोल्ड-सिल्वर के रेट

न्यू ईयर से पहले भजनलाल सरकार का तोहफा, 100 से ज्यादा महंगे मेडिकल टेस्ट फ्री

Jaipur News : राजस्थान की आम जनता के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 100 से ज्यादा खास जांचे निःशुल्क करने का ऐलान कर दिया है. राजस्थान की भजनलाल सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर जनता को ये राहत दी गयी है.

राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निशुल्क जांचों के लिए हब एवं स्पोक चिन्हित किए गए है. मॉडल लागू किया जा रहा है. इसके तहत राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों को ट्रोपोनिन, कैंसर मार्कर, बायोप्सी, विटामिन्स, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, हेपेटाइटिस और थायराइड जैसी 100 से अधिक विशिष्ट जांचें निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी.

11 मदर लैब और 400 स्पोक शुरू

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राज्य में 42 मदर लैब, 137 हब लैब एवं 1 हजार 333 स्पोक चिह्नित किए गए हैं. 11 मदर लैब और 400 स्पोक की शुरुआत हो चुकी है. इस मॉडल में सैंपल कलेक्शन से लेकर रिपोर्टिंग तक सभी कामों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा और मरीजों को घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्ट मिल सकेगी.

गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए एफसीएम इंजेक्शन अभियान शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने हेतु एफसीएम इंजेक्शन अभियान प्रारंभ किया है. साथ ही, सभी राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की आंखों की जांच और उन्हें निशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों में थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी की जांच भी की जाएंगी.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 35 हजार पदों पर हुई भर्ती

राजस्थान सरकार प्रदेश के स्वास्थ्य परिदृश्य को बदलने के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है. पिछले दो वर्षों में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 35 हजार पदों पर भर्ती की गई है. वहीं, 15 हजार पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 132 नए पैकेज जोड़े गए हैं. इस योजना के तहत अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को कैशलैस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है. राजस्थान में बारां, बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनूं, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं जैसलमेर में 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरु किए हैं. साथ ही, राजकीय एवं निजी क्षेत्र के कॉलेजों में 1 हजार 650 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई हैं.

RUHS हॉस्पिटल प्रतापनगर जयपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रिटिकल केयर ब्लॉक सोमवार क़ो शुरु किया। यह ब्लॉक 20 करोड़ रुपये की लागत से बना है, जिसमें आईसीयू बेड, इमरजेंसी के लिए विशेष बेड, एडवांस्ड वेंटिलेटर सिस्टम, मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर और डायलिसिस आदि सुविधाएं हैं.

आरोग्य शिविर में निशुल्क दवा और निशुल्क जांच हो रही

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पूरे राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों से लेकर सब सेंटर तक आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. इनमें 30 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति की बीएमआई, बीपी, शुगर और कॉमन कैंसर आदि जांच कर उचित उपचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आरोग्य शिविर में आने वाले रोगियों को निशुल्क दवा और निशुल्क जांच उपलब्ध भी करवाई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news