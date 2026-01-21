Zee Rajasthan
Rajasthan: भजनलाल सरकार 'लैंड जिहाद' के खिलाफ विधानसभा के इसी सत्र में लेकर आएगी बिल

Rajasthan News: भजनलाल सरकार 'लैंड जिहाद' के खिलाफ ख्त विधेयक विधानसभा के बजट सत्र में लेकर आ रही है, जो बिल गुजरात की तर्ज पर लाया गया जा रहा है.
 

Rajasthan: भजनलाल सरकार 'लैंड जिहाद' के खिलाफ विधानसभा के इसी सत्र में लेकर आएगी बिल

Rajasthan News: भजनलाल सरकार 'लैंड जिहाद' के खिलाफ विधानसभा के इसी सत्र में विधेयक लेकर आएगी. आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एण्ड प्रोविजन फोर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी. बिल में जनसंख्या असंतुलन होने एवं दंगों से प्रभावित क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित करने का सरकार को अधिकार मिलेगा.

लैंड जिहाद के खिलाफ भजनलाल सरकार सख्त विधेयक विधानसभा के बजट सत्र में लेकर आ रही है. हालांकि बिल गुजरात की तर्ज पर लाया गया है. आज कैबिनेट ने डिस्टर्ब एरिया से जुड़े बिल के प्रारूप को मंजूरी दी. विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बार-बार बिगड़ती है, साम्प्रदायिक सदभाव प्रभावित होता है, दंगों की नौबत आती है और जनसंख्या का असंतुलन होने से हालात बिगड़ रहे हैं.

5 वर्ष तक का कारावास

ऐसे इलाकों को सरकार अशांत घोषित कर सकेगी. इससे उस क्षेत्र के स्थायी निवासियों को अपनी संपतियां कम दामों पर बेचने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा यानि लैंड जिहाद से जुड़े लोगों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन भी करेगी. 3 साल से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान भी होगा.

आखिर भजनलाल सरकार क्यों लेकर आ रही है ये बिल?
मालपुरा, जयपुर के रामगंज, टोंक, कोटा के मकबरा इलाकों में बार-बार बहुसंख्यक हिंदुओं के पलायन की खबरें आती हैं. मुस्लिम आबादी बढ़ने से इन क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं. उनकी संपतियों को हड़पने के कई मामले सामने आये हैं. सुरक्षित माहौल नहीं मिलने से कई क्षेत्रों में हिंदू समुदाय अपनी संपति को औने पौने दामों में बेचकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहा है.

भजनलाल सरकार का बिल, पलायन से सुरक्षा की गारंटी देगा
जो लोग डरा धमका कर लैंड जिहाद में शामिल होंगे, उनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई होगी. अशांत क्षेत्र में बिना अनुमति प्रोपर्टी खरीदने एवं बेचने पर रोक रहेगी. वित्तीय संस्थाओं पर ये कानून लागू नहीं होगा.

दंगों की रोकथाम

भजनलाल सरकार विधेयक में ऐसे प्रावधान कर रही है, जिसके तहत विशेष इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना वहां अचल संपत्ति के हस्तांतरण को अमान्य एवं शून्य माना जाएगा. सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से ही अचल संपत्ति का हस्तांतरण इच्छुक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा. विधेयक के इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारित अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा सरकार का दावा है कि इससे हालात सुधरेंगे और इससे दंगों की रोकथाम में न केवल मदद मिलेगी, बल्कि जनसंख्या असंतुलन भी नहीं होगा.

बहरहाल भजनलाल सरकार ने अपने तरकश से ऐसा तीर निकाला है, जिसकी काट कांग्रेस के पास दूर-दूर तक नहीं है. कांग्रेस इसका विरोध करेगी, तो उस पर मुस्लिमपरस्त होने के आरोप लगेंगे. बहुसंख्यकों में इससे कांग्रेस के प्रति आक्रोश बढे़गा. बीजेपी इस बिल को पारित कर स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनाव में फायदा उठाने की भी कोशिश करेगी.

