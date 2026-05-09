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राजस्थान भजनलाल सरकार में फेरबदल की उलटी गिनती शुरू, कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी!

Rajasthan News: भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लंबे समय लगाए जा रहे हैं. जून के महीने में सरकार के कार्यकाल को ढाई साल होने वाले हैं. साथ ही कहा जा रहा है कि  कुछ नॉन परफोरमिंग मिनिस्टर्स की छुट्टी हो सकती है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBabulal Dhayal
Published: May 09, 2026, 05:57 PM|Updated: May 09, 2026, 05:57 PM
राजस्थान भजनलाल सरकार में फेरबदल की उलटी गिनती शुरू, कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी!
Image Credit: Bhajanlal sharma Cabinet

Rajasthan News: भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अब जल्द होने की संभावना है. सरकार के कार्यकाल को ढाई साल होने वाले हैं. ऐसे में अटकलें तेज हैं कि मंत्रिपरिषद में खाली चल रहे पदों को जल्द भरा जाएगा. संकेत मिल रहे हैं कि कुछ नॉन परफोरमिंग मिनिस्टर्स की कैबिनेट से छुट्टी भी तय मानी जा रही है.

सीएम भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. 15 जून को भजनलाल सरकार के कार्यकाल को ढाई साल पूरे होने जा रहे हैं. इस बीच बार-बार अटकलें लगती रहीं. कई बार मंत्रिमंडल विस्तार की तारीखों पर कयास लगे लेकिन देखते ही देखते सरकार के कार्यकाल को ढाई साल पूरे होने को आए.

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मंत्री बनने के लिए विधायक लॉबिंग करते-करते थक से गये हैं लेकिन उत्साह बरकरार है. खंडार से भाजपा विधायक जितेंद्र गोठवाल की उम्मीदें भी पूरे परवान पर हैं. गोठवाल खंडार से दूसरी बार विधायक बने हैं. वसुंधरा राजे की पिछली सरकार में संसदीय सचिव रह चुके हैं. पार्टी में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं. हाल ही में बंगाल के चुनाव में सक्रिय रहकर पार्टी के लिए पूरे समर्पण भाव से काम किया है. गोठवाल के चेहरे पर मुस्कान है और मंत्री बनने का पूरा भरोसा.

कैबिनेट में अभी छह मंत्री पद खाली

भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में अभी छह मंत्री पद खाली हैं. सीएम समेत 24 मंत्री हैं लेकिन माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बजाय ये मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन होगा, जिसमें कुछ नॉन परफोरमिंग मिनिस्टर्स की कुर्सी जाना तय माना जा रहा है. ये चेहरे कौन होंगे? ये अभी या तो पार्टी का आलाकमान जानता है या फिर सीएम भजनलाल शर्मा जो मंत्री सरकार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे उनकी विदाई तय मानी जा रही है. जिन्होंने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर लागू करने में सुस्ती बरती, जनता के बीच सक्रिय नहीं रहे ऐसे मंत्रियों का मंत्रिपरिषद से छुट्टी तय मानी जा रही है, जिनकी सीएम से पटरी नहीं बैठ रही ऐसे चेहरे भी मंत्रिपरिषद से बेदखल हो सकते हैं.

कौन बन सकते है?
कालीचरण सराफ विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक हैं. वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री रह चुके हैं. कई महकमें संभालने का लंबा अनुभव है, वैश्य समाज के बड़े चेहरे हैं. श्रीचंद कृपलानी पूर्व में यूडीएच मंत्री रह चुके हैं चित्तौड़गढ का लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. टास्क मास्टर माने जाते हैं. सीएम भजनलाल शर्मा के पसंदीदा विधायकों में से एक हैं इसलिए सीएम ने ग्राम विकास चौपाल का आगाज भी इनके विधानसभा क्षेत्र से किया है.

पुष्पेंद्र सिंह राणावत लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके हैं. विधानसभा में पुष्पेंद्र सिंह का शानदार रिकॉर्ड रहा है. सौम्य राजपूत चेहरा है. कुलदीप धनखड़ विराटनगर से भाजपा विधायक हैं. संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है. सीएम भजनलाल शर्मा के भरोसेमंद माने जाते हैं. डॉ. विश्वनाथ मेघवाल खाजूवाला से विधायक हैं. पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव रह चुके हैं.

पुनर्गठन में युवा चेहरे आ सकते हैं नजर

इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन में युवा चेहरों के साथ अनुभवी नेताओं को भी तरजीह मिलना तय माना जा रहा है. भजनलाल सरकार के कुछ मंत्रियों का प्रमोशन भी किया जा सकता है. कुछ को राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार मिल सकता है, तो कुछ मंत्रियों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की अटकलें लग रही हैं यानि विस्तार और फेरबदल में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को साधने की पूरी कोशिश होगी. गुर्जर मेघवाल यादव के साथ एसएसीएसटी वोट बैंक को ठीक से साधने की कोशिश होगी, जिन बड़े समाजों को सरकार गठन के समय मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिल पाई थी. संभावना है कि उस वर्ग को विस्तार फेरबदल में तरजीह मिलेगी.
रिशफलिंग की घड़ी नजदीक
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ-साफ संकेत दिए हैं कि रिशफलिंग की घड़ी नजदीक है. पार्टी आलाकमान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भावी चुनौतियों को ध्यान में रखकर फैसले लेंगे. काबिल विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी.
भाजपा में चारों तरफ खुशियां
बंगाल में टीएमसी का किला ध्वस्त करने के बाद भाजपा में चारों तरफ खुशियां हैं. असम में बीजेपी अपनी सरकार रिपीट करने में कामयाब रही है, तो केरल में भी कुछ सीटों पर कमल खिला है. माहौल पूरी तरह भाजपा के पक्ष में है. पार्टी ऊर्जावान चेहरों को मंत्री बनाकर निकाय और पंचायतीराज चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है ताकि इसकी गूंज अगले चुनाव तक सुनाई पड़े.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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