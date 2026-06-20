/CM भजनलाल ने शुरू की 'डिजीदुकान', व्यापारियों का बचेगा समय और होगा मुनाफा

Rajasthan News: अब दुकानें भी डिजिटल होंगी. जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने डिजीदुकान का उद्घाटन किया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने 2015 में डिजीटल इंडिया का सपना देखा था, जो अब डिजिटल दुकानों के वजूद तक पहुंच गया है. इससे प्रदेश के व्यापारियों को डिजिटल बाजार से जोड़कर उनके कारोबार को बढ़ाने में मील का पत्थर समझा जा रहा है.

डिजिटल क्रांति ने अब नए जमाने की दुकानों का अस्तित्व भी कायम कर दिया है. सीएम भजनलाल शर्मा ने ओएनडीसी डिजीदुकान एप की शुरूआत की है. जयपुर शहर के व्यापारियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार तकनीक, व्यापार और निवेश संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.

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ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से सबसे बड़ा लाभ खुदरा व्यापार, परिवहन और पर्यटन को मिल रहा है. इस ओपन नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय व्यापारी आज करोड़ों डिजिटल खरीददारों तक पहुंच रहे हैं. देश के 80 प्रतिशत से अधिक मेट्रो टिकटिंग नेटवर्क का डिजिटल एकीकरण हुआ है.

डिजिटल ऑर्डर और डिजिटल कलेक्शन की सुविधा

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजीदुकान से जुड़कर किराना कारोबारी अपनी लागत घटा सकते हैं, समय बचा सकते हैं और अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर वितरकों को डिजिटल ऑर्डर और डिजिटल कलेक्शन की सुविधा मिल सकेगी. यह प्लेटफॉर्म व्यापार को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लाभकारी बनाएगा. उन्होंने विश्वास जताया कि 'डिजीदुकान' प्रदेश के व्यापारियों को डिजिटल बाजार से जोड़कर उनके व्यवसाय के विस्तार में सहायक सिद्ध होगा.

वक्त के साथ अब व्यापार की दुनियां भी तेजी से बदल रही है, ग्राहक डिजिटल हो रहा है, भुगतान डिजिटल हो रहा है और अब आपूर्ति भी डिजिटल हो रही है. ऐसे में छोटे व्यापारी भी डिजिटल रूप से सशक्त हों, यह समय की आवश्यकता है. उन्होंने विश्वास जताया कि राजस्थान के व्यापारी डिजीटल क्रांति की इस पहल को पूरे उत्साह के साथ अपनाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सदियों से व्यापार और उद्यमिता की भूमि रहा है. हमारे व्यापारियों ने देश और दुनिया में अपनी मेहनत, ईमानदारी और व्यावसायिक कौशल से अलग पहचान बनाई है. चाहे वस्त्र उद्योग हो या हस्तशिल्प, रत्न-आभूषण क्षेत्र हो या स्टार्टअप, राजस्थान के उद्यमियों ने हर क्षेत्र में अपनी उद्यमशीलता की छाप छोड़ी है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कारोबारियों अपने पारंपरिक उद्यमों में डिजिटल तकनीक को भी अपनाने का आह्वान किया.

मुख्यमंत्री ने किया फ्रांस के राष्ट्रपति का जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति के जयपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें चाय पिलाई थी और दुकानदार को यूपीआई से भुगतान किया था. यह दुनिया के सामने भारत की डिजिटल क्रांति और हमारे छोटे व्यापारियों के सशक्त बनने का प्रदर्शन था.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल तकनीक को आम नागरिक और छोटे व्यापारियों तक पहुंचा दिया है, जिसकी बदौलत आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो चुका है. यूपीआई, डिजी-लॉकर, जीएसटी नेटवर्क, जनधन और डीबीटी जैसी पहल आर्थिक ताकत को बढ़ा रही हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार व्यापार, उद्योग और निवेश बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से हमारी सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते किए हैं. इनमें से करीब 9 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि कारोबारी सुगमता के लिए प्रदेश में राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 जैसी 35 से अधिक नीतियां लागू की गई हैं.

मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार व्यापार और व्यापारियों के हित में निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है और विकसित राजस्थान के निर्माण में व्यापारियों को समय के अनुरूप स्वयं को ढालते हुए सक्रिय भूमिका निभानी होगी. उन्होंने व्यापारियों से आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों को अपनाकर नए अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया.

डिजिटल प्लेटफॉर्म ने छोटे व्यापारियों के लिए कारोबार का नया आसमान खोल दिया है. पीएम नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का विजन साकार हो रहा है और इसने व्यापार को आधुनिकीकरण की ऐसी शक्ल दे दी है, जिसमें कारोबार करना बेहद आसान हो गया है.