/जयपुर में भारत टैक्सी लॉन्च, CM भजनलाल बोले- सहकारिता से गांवों में मिलेगा रोजगार, रुकेगा पलायन

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Rajasthan News: राजस्थान में सहकारिता के जरिए गांवों में रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है. ये कहना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है. जयपुर में भारत टैक्सी की शुरूआत के मौके पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार अब पांच साल की योजनाएं बनाकर नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप लंबे रोडमैप पर काम कर रही है. साथ ही सरकार चाहती है कि लोगों का शहरों की ओर पलायन रुके और गांवों में ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों.
भारत टैक्सी से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा- CM भजनलाल
CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि इसी उद्देश्य से हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति स्थापित करने का काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारत टैक्सी से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
पांच वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में कई बदलाव लाना- मंत्री गौतम दक
राज्य सहकारिता मंत्री गौतम दक ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में कई नवाचार हुए हैं. अन्न भंडारण, नई समितियों के गठन और करीब 10 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का काम किया गया है.
देशभर में 32 करोड़ सदस्य सहकारिता से जुड़े हैं- मंत्री मुरलीधर मोहोल
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सहकारिता की परिभाषा और स्वरूप पूरी तरह बदल गया है. आज देशभर में 32 करोड़ सदस्य सहकारिता से जुड़े हैं और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है.
इस दौरान सभी ने सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार का मजबूत माध्यम बताया. इस दौरान केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दक, सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद रहे.
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