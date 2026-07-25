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जयपुर में भारत टैक्सी लॉन्च, CM भजनलाल बोले- सहकारिता से गांवों में मिलेगा रोजगार, रुकेगा पलायन

Rajasthan News: जयपुर में भारत टैक्सी लॉन्च के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकारिता के जरिए गांवों में रोजगार बढ़ाया जाएगा और पलायन रोका जाएगा. उन्होंने विकसित भारत 2047 के विजन के तहत हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति बनाने की बात कही.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published:Jul 25, 2026, 11:18 PM IST | Updated:Jul 25, 2026, 11:18 PM IST
जयपुर में भारत टैक्सी लॉन्च, CM भजनलाल बोले- सहकारिता से गांवों में मिलेगा रोजगार, रुकेगा पलायन
Image Credit: CM Bhajanlal Sharma

Rajasthan News: राजस्थान में सहकारिता के जरिए गांवों में रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है. ये कहना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है. जयपुर में भारत टैक्सी की शुरूआत के मौके पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार अब पांच साल की योजनाएं बनाकर नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप लंबे रोडमैप पर काम कर रही है. साथ ही सरकार चाहती है कि लोगों का शहरों की ओर पलायन रुके और गांवों में ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों.

भारत टैक्सी से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा- CM भजनलाल

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CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि इसी उद्देश्य से हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति स्थापित करने का काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारत टैक्सी से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

पांच वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में कई बदलाव लाना- मंत्री गौतम दक

राज्य सहकारिता मंत्री गौतम दक ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में कई नवाचार हुए हैं. अन्न भंडारण, नई समितियों के गठन और करीब 10 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का काम किया गया है.

देशभर में 32 करोड़ सदस्य सहकारिता से जुड़े हैं- मंत्री मुरलीधर मोहोल

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सहकारिता की परिभाषा और स्वरूप पूरी तरह बदल गया है. आज देशभर में 32 करोड़ सदस्य सहकारिता से जुड़े हैं और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है.

इस दौरान सभी ने सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार का मजबूत माध्यम बताया. इस दौरान केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दक, सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद रहे.

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यह भी पढ़ें:जयपुर में जल्द दौड़ेगी भारत टैक्सी, बाइक टैक्सी से कैब तक मिलेगी नई सुविधा

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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