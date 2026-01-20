Zee Rajasthan
राजस्थान की बिगड़ी हवा, AQI फिर पहुंचा रेड जोन में

Rajasthan News: एक बार फिर से मरुधरा में एयर क्वालिटी इंडैक्स रेड जोन में चला गया.सबसे ज्यादा भिवाड़ी और बीकानेर में हालात खराब है. जानें अपने शहर की हालात. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chauhan
Published: Jan 20, 2026, 06:45 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 06:45 PM IST

राजस्थान की बिगड़ी हवा, AQI फिर पहुंचा रेड जोन में

Rajasthan News: राजस्थान में वायु प्रदूषण को लेकर हालात फिर से बिगड़ने लगे है. एक बार फिर से मरुधरा में एयर क्वालिटी इंडैक्स रेड जोन में चला गया. सबसे ज्यादा भिवाड़ी और बीकानेर में हालात खराब है. प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में कई शहरों की हवा खराब है. आखिरकार मौसम के बदलते रंग के बीच कैसे बदल रहा एक्यूआई?

मौसम का रंग बदला, शहरों की फिजाएं बदली
राजस्थान में मौसम के बदलते रंग के बीच शहरों की फिजाएं भी बार बार बदल रही. एक बार फिर से मरूधरा हवा जहरीली हो गई है. औधोगिक हब भिवाड़ी में रिकार्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है. भिवाडी के साथ साथ बीकानेर भी आबोहवा का रंग भी बदल गया.

राजस्थान के 11 शहरों की हवा खराब हो गई है. भिवाडी के साथ-साथ बीकानेर भी रेड जोन में चला गया है. दोनों शहरों की हवा बेहद खराब स्थिति में है. प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में हवा की क्वालिटी खराब हो गई है.

11 शहरों की आबोहवा खराब
राजस्थान की हवा फिर बेहद ख़राब हो गई है. भिवाड़ी में रिकॉर्ड वायु प्रदूषण दर्ज, भिवाड़ी में 348, बीकानेर 302,चूरू 224, धौलपुर में 209, डूंगरपुर 248, जयपुर में 247, झुंझुनू 208,नागौर 229, सवाई माधोपुर 237, सीकर 257, टोंक में AQI 289 तक पहुंच गया है. मौसम के बदलाव के बीच एक्यूआई भी लगातार बदल रहा है.

सांसों पर संकट
राजस्थान में एक्यूआई लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे सांसों पर संकट पैदा हो रहा है. ऐसे में यदि ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हालत खराब हो सकती है. खासकर दिल्ली एनसीआर से सटे शहरों का हाल खराब है.

अगर राजस्थान के मौसम की बात करें तो राजधानी का मौसम एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है. आज सुबह शहर में हल्का कोहरा छाया रहा, वहीं आसमान में बादलों की मौजूदगी के कारण लोगों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत महसूस हुई. बीते दो दिनों से दिन के समय धूप की तीव्रता कम रही और दोपहर बाद बादल छाए रहने से तापमान में हल्की नरमी दर्ज की गई.

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल उत्तरी हवाओं की रफ्तार कम होने से सर्दी का असर कुछ कमजोर पड़ा है. राजधानी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 22 और 23 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में देखने को मिलेगा. इसके प्रभाव से राजस्थान के कई जिलों में बारिश की प्रबल संभावना जताई जा रही है. खास बात यह है कि आगामी सप्ताह में एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव आ सकता है. इन सिस्टम्स के सक्रिय होने से न केवल बादल और बारिश का दौर चलेगा, बल्कि तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी.
