भूपेंद्र यादव ने संभाला श्रम मंत्रालय का कार्यभार, मोदी सरकार में राजस्थान से मंत्रियों की संख्या हुई 4

Delhi/Jaipur: राजस्थान से राज्यसभा सांसद और भाजपा संगठन के सदस्य भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को श्रम और रोजगार मंत्री और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला. श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने भी गुरुवार को कार्यभार संभाला. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के विश्वासपात्र यादव ने बुधवार को दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के पहले फेरबदल में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के एक दिन बाद दोपहर में पदभार ग्रहण किया.

2010 से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भूपेंद्र यादव की बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में पदोन्नति मिला है. आखिरकार बुधवार को हुए कैबिनेट विस्तार में राजस्थान से सिर्फ एक सांसद यादव को मंत्री बनने का मौका मिला जो दूसरी बार राजस्थान से राज्यसभा सांसद के तौर पर सेवा दे रहे हैं.

Assumed charge of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change ( @moefcc ) today. The PM Sh @narendramodi ji’s govt is committed to sustainable development. I wish to be able to ensure India those goals. pic.twitter.com/EGP5jRRlFn

भूपेंद्र यादव के केंद्र में मंत्री बनने के साथ अब राजस्थान से चार मंत्री हो गए हैं. यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत रेगिस्तानी राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि अर्जुन मेघवाल और कैलाश चौधरी राज्य मंत्री हैं. 1969 में जन्मे यादव 2012 से राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का काम उन्हें बिहार और गुजरात तक ले जाता है, दो राज्य उनके अधीन हैं. कहा जाता है कि भाजपा यादव को समुदाय के अगले चेहरे के रूप में तैयार कर रही है, जिसकी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अच्छी उपस्थिती है.

Took charge of the Ministry of Labour and Employment (@LabourMinistry) today. I hope to be able to serve the people of this great nation as Labour and Employment Minister and realise the vision of PM Sh @narendramodi ji for India’s growth. pic.twitter.com/THOsNL7Ckz

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) July 8, 2021