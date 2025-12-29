Zee Rajasthan
1 जनवरी 2026 से राजस्थान में दिखेंगे 5 बड़े बदलाव, जो आपकी जेब पर डालेंगे असर

New Year 2026 : 1 जनवरी 2026 से राजस्थान में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो सीधे आपकी जेब से जुड़े हैं. डिजिटल सुविधाएं, बिजली, शिक्षा, सुरक्षा और सेहत से जुड़े ये बदलाव कैसे आप पर असर डालने वाले हैं चलिए बताते हैं.

Published: Dec 29, 2025, 08:13 AM IST | Updated: Dec 29, 2025, 09:23 AM IST

Rajasthan Government Project : प्रदेश में सरकारी काम पेपरलेस करने पर जोर रहेगा. राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण और पेंशन से जुड़े काम भी अब डिजिटल मोड में हो सकते हैं. सरकारी विभागों में फाइलें अब फिजिकल के बजाय डिजिटल ज्यादा चलेंगी. यानि की सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से आजादी मिल सकती है. डिजिटल राजस्थान बनाने के लिये ज्यादातर काम 100 फीसदी ऑनलाइन ही हो सकते हैं.

राजस्थान सरकार के सरकारी ऑफिसों में 100फीसदी स्मार्ट मीटर लग सकते हैं. वहीं जो लोग खुद अपनी मर्जी से स्मार्ट मीटर लगवाएंगे उन्हे बिल में कुछ छूट मिल सकती है. संभावना है कि पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों के लिए स्मार्ट मीटर को प्राथमिकता दे दी जाएं.

प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव दिखेंगे जिसमें कौशल विकास पर ज्यादा जोर दिया जाएगा साथ ही ट्रांसफर और प्रमोशन जैसे मुद्दों पर ज्यादा पारदर्शिता अब देखने को मिल सकती है.

साल 2025 में राजस्थान में कई लोगों की जान चली गयी. ऐसे में बढ़ते हादसों पर लगाम के लिए इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को एक्टिव करने पर जोर रहेगा. इसके अलावा हेलमेट ना पहनने और सिग्नल तोड़ने पर सीधे आपके फोन पर चालान , ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि और पेट्रोल डीजल वाहनों पर सख्ती भी बढ़ सकती है.

प्रदेश की भजनलाल सरकार राजस्थान में आयुष्मान भारत और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मिलाकर एक एकीककृत ढांचा ला सकती है. जिससे इलाज का बीमा और लिस्डेट अस्पतालों की तादात में बदलाव संभव है, ताकि आप आदमी को एक से दूसरे अस्पताल के चक्कर कम लगाने पड़े.

नए साल में जमीन की रजिस्ट्री और मकान खरीदने को लेकर आपको सोचना पड़ सकता है. राज्य सरकार की तरफ से कुछ जिलों में सर्कल रेट को लेकर बदलाव भी हो सकते हैं. जो मकान की कीमत को बढ़ा या कम कर सकता है. यानि की नया साल राजस्थान में आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालने वाला है.

इधर 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग अगर लागू होता है तो राजस्थान में रह रहे केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक और पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो सकती है. वहीं 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है जिसके बाद नई वेतन व्यवस्था प्रभावी हो सकती है.

वहीं तेल कंपनियों की तरफ से एलपीजी और सीएनजी कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों के साथ सीएनजी और पीएनजी की दरों में संशोधन हो सकता है. जिसमें पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हो सकते हैं. सीएनजी में जरूर गिरावट दिख सकती है.

राजस्थान में किसान पहचान पत्र को लेकर जागरूकता की कोशिश है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसान को मिले. हो सकता है की आने वाले वक्त में इसे अनिवार्य कर दिया जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

