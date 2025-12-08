Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में स्टिंग ऑपरेशन 'बीमारी ऑन डिमांड', फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बेचने वाला बड़ा रैकेट गया पकड़ा

राजस्थान में फर्जी मेडिकल सिकनेस और फिटनेस सर्टिफिकेट बेचने का बड़ा खुलासा हुआ है. ज़ी राजस्थान के स्टिंग ऑपरेशन 'बीमारी ऑन डिमांड' में सामने आया कि बिना डॉक्टर के पास गए, बिना जांच कराए-कोई भी कर्मचारी, स्टूडेंट या आम नागरिक पैसों के बदले खुद को बीमार या फिट घोषित करा सकता है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 08, 2025, 07:07 PM IST | Updated: Dec 08, 2025, 07:07 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इन इलाकों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी, पढ़े शाम के मौसम का हाल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन इलाकों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी, पढ़े शाम के मौसम का हाल

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी में हैं जहां हैं 3,500 जादुई सीढ़ियां!
6 Photos
Do You Know

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी में हैं जहां हैं 3,500 जादुई सीढ़ियां!

क्या आप जानते हैं राजस्थान के उस मंदिर का नाम, जहां चढ़ते हैं घोड़े?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान के उस मंदिर का नाम, जहां चढ़ते हैं घोड़े?

नाहरगढ़ के टाइगर गुलाब से लेकर भक्ति और चमेली तक, जानें कौन करता है इलाके पर राज
8 Photos
Jaipur news

नाहरगढ़ के टाइगर गुलाब से लेकर भक्ति और चमेली तक, जानें कौन करता है इलाके पर राज

राजस्थान में स्टिंग ऑपरेशन 'बीमारी ऑन डिमांड', फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बेचने वाला बड़ा रैकेट गया पकड़ा

Rajasthan News: राजस्थान में डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, आईएएस अफसरों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक के फर्जी मेडिकल सिकनेस और फिटनेस सर्टिफिकेट बिक रहे हैं.

कोई भी नौकरीपेशा कर्मचारी, आम आदमी या स्टूडेंट खुद को कभी भी बीमार और बहुत बीमार दिखा सकता है और कभी भी वापस फिट भी घोषित हो सकता है. उसे डॉक्टर के पास जाने, दिखाने और जांच करवाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बड़ा खेल नोट के बदले सिकनेस-फिटनेस सर्फिकेट के नाम पर चल रहा है. ऐसे ही बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा ज़ी राजस्थान ने कोटा में स्टिंग ऑपरेशन'बीमारी ऑन डिमांड' में किया है.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को जब जयपुर में ज़ी राजस्थान टीम ने फर्जी प्रमाण पत्र और सरकारी डॉक्टर्स के हस्ताक्षर और पदनाम के साथ मुहर लगे सर्टिफिकेट दिखाए तो वो भी चौंक गए और तुरंत जांच करवाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने के निर्देश दिए. इसके बाद ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने मौके पर दिनेश और योगेश नाम के दो ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम को जांच के लिए भेजा. सीएमएचओ डॉ नागर भी मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और जांच पड़ताल की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कोटा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल संगीता सक्सेना ने तीन सदस्य जांच कमेटी भी गठित कर दी है, जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट एक दिन में देने के बाद तीन दिन में विस्तृत जांच रिपोर्ट भी सौंपेगी. कमेटी में अतिरिक्त प्रधानाचार्य BS शेखावत संयोजक नियुक्त किए गए हैं. वरिष्ठ आचार्य मेडिसिन विभाग डॉक्टर दीप्ति शर्मा और प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग डॉक्टर राजेश रामवानी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं.

जांच कमेटी दोपहर से एमबीएस अस्पताल में डॉक्टर विनोद आहूजा से पूछताछ कर रही है. दूसरी ओर ड्रग कंट्रोलर ने गौत्तम मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा है. ड्रग कंट्रोलर ने जी मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि जवाब आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने भी कहा-जांच के बाद स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news