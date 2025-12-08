राजस्थान में स्टिंग ऑपरेशन 'बीमारी ऑन डिमांड', फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बेचने वाला बड़ा रैकेट गया पकड़ा

राजस्थान में फर्जी मेडिकल सिकनेस और फिटनेस सर्टिफिकेट बेचने का बड़ा खुलासा हुआ है. ज़ी राजस्थान के स्टिंग ऑपरेशन 'बीमारी ऑन डिमांड' में सामने आया कि बिना डॉक्टर के पास गए, बिना जांच कराए-कोई भी कर्मचारी, स्टूडेंट या आम नागरिक पैसों के बदले खुद को बीमार या फिट घोषित करा सकता है.
Rajasthan News: राजस्थान में डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, आईएएस अफसरों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक के फर्जी मेडिकल सिकनेस और फिटनेस सर्टिफिकेट बिक रहे हैं.
कोई भी नौकरीपेशा कर्मचारी, आम आदमी या स्टूडेंट खुद को कभी भी बीमार और बहुत बीमार दिखा सकता है और कभी भी वापस फिट भी घोषित हो सकता है. उसे डॉक्टर के पास जाने, दिखाने और जांच करवाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बड़ा खेल नोट के बदले सिकनेस-फिटनेस सर्फिकेट के नाम पर चल रहा है. ऐसे ही बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा ज़ी राजस्थान ने कोटा में स्टिंग ऑपरेशन'बीमारी ऑन डिमांड' में किया है.
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को जब जयपुर में ज़ी राजस्थान टीम ने फर्जी प्रमाण पत्र और सरकारी डॉक्टर्स के हस्ताक्षर और पदनाम के साथ मुहर लगे सर्टिफिकेट दिखाए तो वो भी चौंक गए और तुरंत जांच करवाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने के निर्देश दिए. इसके बाद ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने मौके पर दिनेश और योगेश नाम के दो ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम को जांच के लिए भेजा. सीएमएचओ डॉ नागर भी मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और जांच पड़ताल की.
कोटा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल संगीता सक्सेना ने तीन सदस्य जांच कमेटी भी गठित कर दी है, जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट एक दिन में देने के बाद तीन दिन में विस्तृत जांच रिपोर्ट भी सौंपेगी. कमेटी में अतिरिक्त प्रधानाचार्य BS शेखावत संयोजक नियुक्त किए गए हैं. वरिष्ठ आचार्य मेडिसिन विभाग डॉक्टर दीप्ति शर्मा और प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग डॉक्टर राजेश रामवानी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं.
जांच कमेटी दोपहर से एमबीएस अस्पताल में डॉक्टर विनोद आहूजा से पूछताछ कर रही है. दूसरी ओर ड्रग कंट्रोलर ने गौत्तम मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा है. ड्रग कंट्रोलर ने जी मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि जवाब आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने भी कहा-जांच के बाद स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा.
