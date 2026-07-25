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राजस्थान में गैंगस्टरों का सबसे बड़ा सफाया! लॉरेंस-गोदारा गैंग पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन

बीकानेर पुलिस रेंज, जिसे कभी गैंगस्टरों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, अब बड़े स्तर पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, विशाल पचार, अर्जुन विश्नोई और सज्जन बालासरिया जैसे गैंगों के नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए गिरफ्तारियां, अवैध हथियारों की बरामदगी, हवाला नेटवर्क की जांच और अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई तेज कर दी है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Jul 25, 2026, 08:47 PM IST | Updated:Jul 25, 2026, 08:47 PM IST
राजस्थान में गैंगस्टरों का सबसे बड़ा सफाया! लॉरेंस-गोदारा गैंग पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन
Image Credit: Rajasthan Crime

Jaipur News: राजस्थान के जिस बीकानेर पुलिस रेंज को कभी गैंगवार, विदेशी हथियारों और गैंगस्टरों की सुरक्षित पनाहगाह माना जाता था. अब वहीं पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है. रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, विशाल पचार, अर्जुन विश्नोई और सज्जन बालासरिया जैसे गैंगों के नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई हो रही है.

गैंगस्टरों की कमर तोड़ने का दावा

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बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में गैंगस्टरों की गिरफ्तारी से लेकर अवैध हथियारों की बरामदगी, हवाला नेटवर्क की जांच और करोड़ों की संपत्तियों पर बुलडोजर तक पुलिस ने गैंगस्टरों की कमर तोड़ने का दावा किया है.

राजस्थान का सीमावर्ती इलाका बीकानेर पुलिस रेंज, जहां कभी गैंगस्टरों का दबदबा माना जाता था. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वारदात करने वाले बदमाश अक्सर इसी इलाके में आकर छिपते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. बीकानेर रेंज पुलिस लगातार गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है.

पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 से 2024 के बीच विभिन्न गैंगों के 209 बदमाश गिरफ्तार किए गए. 2025 में 16 गैंगस्टर पकड़े गए. 1 जनवरी से 24 फरवरी 2026 तक 29 गिरफ्तारी हुई जबकि 25 फरवरी 2026 से अब तक 67 गैंगस्टर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं यानी साल 2026 में अब तक कुल 96 गैंगस्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

2026 में गिरफ्तार गैंगस्टर
बीकानेर - 27
श्रीगंगानगर - 21
हनुमानगढ़ - 13
चूरू - 6
अन्य जिलों से - 33
कुल - 67

इन गिरफ्तारियों में रोहित गोदारा गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, विशाल पचार गैंग, अर्जुन विश्नोई गैंग, अमित उर्फ जैक पंडित गैंग और सज्जन बालासरिया गैंग से जुड़े बदमाश शामिल हैं. पुलिस का दावा है कि गैंग के सक्रिय सदस्यों के साथ-साथ उनके आर्थिक नेटवर्क पर भी कार्रवाई तेज कर दी गई है.

अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई: सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं, अवैध हथियारों पर भी पुलिस का बड़ा प्रहार जारी है. साल 2026 में अब तक-
231 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज
249 आरोपी गिरफ्तार
248 हथियार जब्त
इनमें 227 देशी और 21 विदेशी हथियार शामिल
विदेशी हथियार आखिर किन रास्तों से राजस्थान पहुंचे, इसकी जांच भी जारी है.

जांच एजेंसियां अब गैंगस्टरों के फाइनेंशियल नेटवर्क पर भी फोकस कर रही हैं, हवाला के जरिए होने वाले लेन-देन की जांच की जा रही है. अपराध से कमाई गई रकम से बनाई गई संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है. कई अवैध प्रॉपर्टी सीज की जा चुकी हैं, जबकि कई जगह बुलडोजर कार्रवाई भी की गई है.

बीकानेर पुलिस रेंज के चारों जिले- बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू लंबे समय से गैंगवार और हथियारों के हॉटस्पॉट माने जाते रहे हैं. पाकिस्तान सीमा से सटे होने के कारण तस्करी और गैंग नेटवर्क भी यहां सक्रिय रहे, लेकिन अब पुलिस दावा कर रही है कि गैंगस्टरों के ठिकानों से लेकर उनके आर्थिक साम्राज्य तक पर लगातार चोट की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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