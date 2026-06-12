/Rajasthan: बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज कराने की समय सीमा खत्म, विदेश यात्रा और एडमिशन में बढ़ेगी मुश्किलें

Birth Certificate Update: राजस्थान में हजारों परिवारों के लिए जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी एक बड़ी परेशानी सामने आई है. जिन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) में अब तक नाम दर्ज नहीं है और उनकी उम्र 15 साल से अधिक हो चुकी है, अब उनके लिए नाम जुड़वाने का रास्ता लगभग बंद हो गया है. केंद्र सरकार की ओर से ऐसे मामलों में दी गई विशेष छूट अवधि भी समाप्त हो चुकी है. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) कार्यालय की ओर से पहचान पोर्टल के माध्यम से करीब 6 लाख अभिभावकों को एसएमएस भेजकर चेतावनी और सलाह जारी की गई है कि जिन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में अभी तक नाम दर्ज नहीं है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर लें.

2021 में मिली थी 5 साल की राहत, अप्रैल में खत्म हुई.

दरअसल, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और नियम, 2000 के अनुसार जन्म के समय बिना नाम जारी किए गए प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए अधिकतम 15 वर्ष की अवधि निर्धारित है. हालांकि केंद्र सरकार ने 7 अप्रैल 2021 को विशेष राहत देते हुए पुराने मामलों में नाम दर्ज कराने के लिए पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट दी थी. यह विशेष अवधि अप्रैल 2026 में समाप्त हो गई. इसके बाद जयपुर नगर निगम सहित प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों और पंचायतों में ऐसे मामलों का निस्तारण रुक गया है.

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2011 से पहले जन्मे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर.

इस निर्णय का सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके बच्चों का जन्म वर्ष 2011 या उससे पहले हुआ था और किसी कारणवश जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज नहीं कराया गया. ऐसे मामलों में अब नाम जुड़वाने के विकल्प बंद हो गए है. जिससे हजारों परिवार चिंता में हैं.

विदेश यात्रा, वीजा और प्रवेश प्रक्रियाओं में आ सकती है दिक्कत.

विशेषज्ञों के अनुसार कई देशों में जन्म प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज माना जाता है. ऐसे में बिना नाम वाले जन्म प्रमाण पत्र के कारण वीजा, विदेश यात्रा, पासपोर्ट सत्यापन और अन्य दस्तावेजी प्रक्रियाओं में बाधाएं आ सकती हैं.



इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न प्रवेश प्रक्रियाओं में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. NEET सहित कई प्रवेश प्रक्रियाओं में दस्तावेजों की जांच के दौरान नामहीन जन्म प्रमाण पत्र समस्या खड़ी कर सकता है.

इसलिए भेजा गया 6 लाख अभिभावकों को अलर्ट.

मुख्य रजिस्ट्रार कार्यालय ने पहचान पोर्टल के माध्यम से ऐसे अभिभावकों की पहचान की है जिनके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज नहीं है. इन्हें एसएमएस भेजकर जल्द नामांकन दर्ज कराने की अपील की गई है. अधिकारियों का कहना है कि समय रहते नाम दर्ज कराने से भविष्य में शिक्षा, पहचान, सरकारी योजनाओं और अन्य सेवाओं से जुड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है.

क्या करें अभिभावक?

जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज है या नहीं, इसकी जांच करें.

पहचान पोर्टल या स्थानीय जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी लें.

जिन बच्चों की आयु 15 वर्ष से कम है, उनका नाम तत्काल दर्ज कराएं.

भविष्य की दस्तावेजी जरूरतों को देखते हुए जन्म प्रमाण पत्र को पूर्ण और अद्यतन रखें.

क्यों जरूरी है जन्म प्रमाण पत्र में नाम?

पासपोर्ट और वीजा प्रक्रिया में उपयोगी.

स्कूल-कॉलेज प्रवेश में आवश्यक दस्तावेज.

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहायक.

पहचान और दस्तावेज सत्यापन में महत्वपूर्ण.

भविष्य में कानूनी और प्रशासनिक विवादों से बचाव.

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