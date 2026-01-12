Zee Rajasthan
Rajasthan: 173 करोड़ का फिल्टर प्लांट बनेगा या ढहेगा ? काउंट डाउन शुरू

Jaipur News: जयपुर के सूरजपुरा के 173 करोड़ के फिल्टर प्लांट को सुधराने और तोड़ने को लेकर जल्द ही फैसला आ सकता है. इसको लेकर कहा जा रहा है, इस पर इसी महीने फैसला आने की उम्मीद है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chauhan
Published: Jan 12, 2026, 02:57 PM IST | Updated: Jan 12, 2026, 02:57 PM IST

Rajasthan: 173 करोड़ का फिल्टर प्लांट बनेगा या ढहेगा ? काउंट डाउन शुरू

Jaipur News: जयपुर के सूरजपुरा के 173 करोड़ के फिल्टर प्लांट सुधरेगा या टूटेगा? इस पर फैसला इसी महीने होगा. 3 साल से पानी के इस फिल्टर प्लांट पर सस्पेंस बरकरार है. सालों से जयपुर को इस फिल्टर प्लांट की ड्राइंग डिजाइन सही नहीं होने से पूरा पानी नहीं मिल रहा. आखिरकार सालों से क्यों अधूरा है बीसलपुर प्रोजेक्ट का फिल्टर प्लांट?

50 फीसदी ही पानी मिल रहा प्लांट से
बीसलपुर के 173 करोड के फिल्टर प्लांट प्रोजेक्ट पर सस्पेंस 3 साल से बरकरार है. इस प्लांट से 50 फीसदी ही पानी जयपुर को मिल पा रहा है. ड्राइंग डिजाइन सही नहीं होने से ये प्लांट अपनी क्षमता मुताबिक पानी फिल्टर नहीं कर पा रहा है. जिम्मेदार फर्म GCKC और इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी ने अपने स्तर पर फिल्टर प्लांट की ड्राइंग सुधारने की कोशिश की लेकिन ये कोशिश नाकाम रही.

इसके बाद जलदाय विभाग ने एमएनआईटी से जांच के आदेश दिए. सूत्रों की मानें तो इसी महीने एमएनआईटी जांच रिपोर्ट भेजेगी. यदि ड्राइंग डिजाइन में सुधार नहीं हो पाएगा तो फर्म को फिल्टर प्लांट का कुछ हिस्से का स्ट्रक्चर तोडकर बनाना होगा. इस फिल्टर प्लांट से 216 की जगह केवल 110 MLD ही पानी को फिल्टर किया जा रहा. जयपुर की पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये प्लांट बनाया था लेकिन सालों से पानी ही फिल्टर नहीं हो पा रहा.

जयपुर में गर्मियों में कम होगी सप्लाई
जयपुर बीसलपुर स्टेज टू का फेज वन 1 प्रोजेक्ट में 216 एमएलडी कैपेसिटी प्लांट बनना था. प्रोजेक्ट के फिल्टर प्लांट की डिजाइन फेल हो गई, जिस कारण फिल्टर प्लांट से तरल अनुपयोगी पदार्थ को मैनुअली निकाला जा रहा है जबकि अप्रूव डिजाइन के तहत कचरा ऑटोमेटिक निकलता था. डिजाइन फेल होने से इस प्लांट से जयपुर,टीएम 1,टीएम 2 को 116 MLD कम पानी मिल रहा है.

अप्रूव डिजाइन फेल कैसे हो गई?
15 अप्रैल 2020 को प्लांट की डिजाइन को स्वीकृति दी थी, जिसके बाद GCKC और इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी ने काम शुरू किया. पहले ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2022 तक पूरा होना था. इसके बाद लॉकडाउन के कारण 150 दिन की छूट दी गई लेकिन अब तक प्लांट का काम पूरा नहीं हो पाया क्योंकि पूरा पानी इस फिल्टर प्लांट से नहीं मिल पा रहा. अब फिल्टर प्लांट में मैनुअली कचरा निकालना पड़ता है.
