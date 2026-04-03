बीजेपी का सालभर का गेम प्लान तैयार! जानिए किन 6 तारीखों पर होगा बड़ा आयोजन

Rajasthan News: प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष कार्यकर्ताओं के साथ-साथ मतदाताओं तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए 6 बड़े प्रदेश स्तरीय आयोजनों की तैयारी कर रही है. इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी संगठन को सक्रिय रखने और विभिन्न वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है.

इन आयोजनों की शुरुआत 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस से होगी. इस दिन प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. इसके बाद 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती को भी भाजपा बड़े स्तर पर मनाने जा रही है. इस आयोजन के माध्यम से पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग के बीच अपनी पैठ मजबूत करने का प्रयास करेगी.

6 प्रमुख आयोजन तय किए गए

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पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बताया कि भाजपा में पूरे साल विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की ओर से 6 ऐसे प्रमुख आयोजन तय किए गए हैं, जिनका आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय रखना और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना है.

बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई

इन प्रमुख आयोजनों में 23 जून को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भी प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भी बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है. इन आयोजनों के जरिए पार्टी अपने वैचारिक आधार को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का प्रयास करेगी.

इनके अलावा भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मन की बात’ को भी प्रमुख गतिविधियों में शामिल किया है. प्रधानमंत्री हर महीने के आखिरी रविवार को इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से संवाद करते हैं. पार्टी स्तर पर इसे बूथ कमेटी से लेकर प्रदेश स्तर तक व्यापक रूप से सुना जाता है और इसके जरिए कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं और संदेशों से जोड़ा जाता है.

भाजपा इन छह प्रमुख आयोजनों के माध्यम से प्रदेश में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ विभिन्न वर्गों के मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है.

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