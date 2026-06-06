/राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल, 30 महीने बाद जयपुर पहुंच रहे अजेय कुमार

Rajasthan News: राजस्थान भाजपा में लंबे समय से खाली पड़े संगठन महामंत्री के पद को भरने के बाद अब पार्टी में अजेय कुमार का एक्शन दिखने वाला है. करीब 30 महीने यानी ढाई साल बाद भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अजेय कुमार आज जयपुर पहुंच रहे हैं. उनका यह दौरा इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पार्टी स्तर पर कई अहम फैसले लिए जाने हैं.



भाजपा ने राज्यसभा के लिए अपने दो प्रत्याशियों के नाम पहले ही घोषित कर दिए हैं. इनमें सतीश पूनिया और अलका गुर्जर शामिल हैं. लेकिन नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया को लेकर पार्टी में अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस संबंध में स्पष्ट करते हुए कहा कि हम कल (शनिवार) भी नामांकन भरेंगे और 8 जून को भी नामांकन दाखिल करेंगे. उनके इस बयान के बाद यह साफ नहीं हो पाया है कि दोनों प्रत्याशी अलग-अलग दिन नामांकन भरेंगे या फिर 8 जून को एक साथ नामांकन होगा. साथ ही भाजपा से तीसरे नामांकन की संभावना पर भी संशय बना हुआ है.

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मदन राठौड़ ने कहा, “हम कल भी नामांकन भरेंगे और आठ को भी भरेंगे नामांकन.” उनके इस बयान ने पार्टी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया है कि क्या भाजपा रणनीतिक रूप से नामांकन की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है या फिर कोई नया मोड़ आने वाला है.



8 जून को भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है. इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अजेय कुमार का परिचय भी कराया जाएगा. कल जयपुर पहुंचने वाले अजेय कुमार की मौजूदगी को पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिहाज से देखा जा रहा है.



राजस्थान भाजपा में पिछले ढाई साल से संगठन महामंत्री का पद खाली पड़ा था, जिसकी वजह से संगठनात्मक स्तर पर कुछ चुनौतियां भी देखी गई थीं. अजेय कुमार के आने के बाद अब पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल बनने की उम्मीद है. उनका यह दौरा न केवल नामांकन प्रक्रिया बल्कि पार्टी के आंतरिक संगठन, विधायकों के बीच समन्वय और भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा का केंद्र बनेगा.



राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद नामांकन का दौर शुरू हो चुका है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अजेय कुमार जैसे अनुभवी नेता का जयपुर आना इस समय काफी रणनीतिक है. यह दौरा पार्टी को अनुशासनबद्ध तरीके से चुनाव लड़ने और किसी भी तरह की internal confusion को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है.



मदन राठौड़ ने आगे कहा कि अजेय कुमार की उपस्थिति में विधायक दल की बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. पार्टी पूरी तरह से तैयार है और राज्यसभा चुनाव में भाजपा अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगी.

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