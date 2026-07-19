/राजस्थान में चुनावी बिगुल, निकाय-पंचायत चुनाव से पहले BJP-Congress आमने-सामने

Rajasthan Politics: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं. लंबे समय से टल रहे इन चुनावों के जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चलते राजनीतिक हलचल प्रदेश में तेज हो गई है.

निकाय और पंचायत चुनावों में हुई देरी को लेकर प्रदेश में लंबे समय से आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति चल रही थी. कांग्रेस लगातार सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाती रही है। वहीं अब चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए दोनों प्रमुख दल चुनावी मोड में आ गए हैं.

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निकाय-पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज

बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां की तेज

निकाय-पंचायत चुनाव जल्द होने की उम्मीद

कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होंगे निकाय चुनाव

चुनाव में देरी को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला

सरकार ने हार के डर से चुनाव टाले: कांग्रेस

वार्ड से जिला स्तर तक कांग्रेस ने किया संगठन का विस्तार

नए कार्यकर्ताओं का डिजिटल डाटा तैयार कर रही कांग्रेस

वॉर रूम से होगी चुनावी तैयारियों की मॉनिटरिंग

डिजिटल रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी कांग्रेस

कांग्रेस इन चुनावों को आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है. पार्टी का मानना है कि यदि निकाय और पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन होता है तो उसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा. इसी रणनीति के तहत कांग्रेस लंबे समय से संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है.

कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर चुनावों में देरी की क्योंकि उसे हार का डर था. अब चुनाव की आहट के साथ ही कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. 'लोकतंत्र बचाओ, संगठन बढ़ाओ' अभियान के तहत गांव से लेकर शहर तक नया संगठन खड़ा किया गया है और पार्टी इसी संगठन के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.

कांग्रेस ने वार्ड स्तर से लेकर जिला स्तर तक नई समितियों का गठन किया है. नगर समितियों का भी किया गया है. अभियान के माध्यम से प्रदेशभर के शहरों और गांवों में नए कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की गई है. अब इन्हीं कार्यकर्ताओं को निकाय और पंचायत चुनाव का पहला बड़ा दायित्व सौंपा जायेगा.

इस बार कांग्रेस केवल संगठन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नए कार्यकर्ताओं का डिजिटल डाटा भी तैयार किया गया है. वॉर रूम से पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग की जाएगी. कार्यकर्ताओं को दिए गए दायित्व, उनकी गतिविधियों और चुनावी कार्यों पर भी डिजिटल माध्यम से नजर रखी जाएगी यानी कांग्रेस इस बार नए संगठन, नई रणनीति और डिजिटल मॉनिटरिंग के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है.

अब देखना होगा कि कांग्रेस का यह नया प्रयोग कितना सफल रहता है. हालांकि, चुनावी तैयारियों में बीजेपी भी पीछे नहीं है और दोनों दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मुकाबले की तैयारी में जुटे हैं.