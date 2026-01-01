Happy New Year 2025: नए साल के जश्न में डूबी दुनिया, CM समेत तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं

Happy New Year 2026: आज पूरी दुनिया नए साल के जश्न में सराबोर नजर आ रही है. हर ओर उत्साह और उमंग का माहौल है, लोग नए साल के स्वागत में खुशियां मना रहे हैं और अपने दोस्तों व परिवारजनों को शुभकामनाएं दे रहे हैं. सड़कों से लेकर घरों और सोशल मीडिया तक नए साल की बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है.

इसी बीच राजस्थान में भी नववर्ष को लेकर खास उत्साह देखने को मिला. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. नेताओं ने अपने संदेशों में प्रदेश की खुशहाली, तरक्की और शांति की कामना करते हुए कहा कि नया साल सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई उम्मीदें लेकर आए.

सीएम भजनलाल शर्मा ने X हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अंग्रेजी नव वर्ष 2026 पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं!

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि समस्त प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं! यह नया वर्ष आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता लेकर आए.

बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने X हैंडल पर बधाई देते हुए लिखा कि मेरे प्रिय राजस्थानवासियों! नववर्ष आपके जीवन में मान-सम्मान, यश, कीर्ति, सुख-समृद्धि, शांति और उन्नति लेकर आए, मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ. हृदय के अत्यंत निकट मेरी कर्मभूमि झालावाड़-बारा के मेरे प्रिय परिवारजनों! मैं इस अवसर पर आप सबको भी नए साल की विशेष शुभकामनां प्रेषित कर. मेरा प्रण है कि आपने जो अपार स्नेह मुझे दिया है, उसे मैं शब्दों में नहीं,सेवा में लौटाती रंगी.

तो आइए, मिलकर आगे बढ़ें,

तरक्की की कहानियाँ गढ़ें!

ऐसी कहानिं, जिनमें हर सपना साकार हो,

जिनमें हर वर्ग को प्यार हो!

आपकी अपनी,

वसुंधरा राजे



पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि नववर्ष 2026 की आपको एवं आपके परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. यह साल आपके जीवन में नई उमंग और अपार सफलताएं लेकर आए. इस वर्ष आप और अधिक उन्नति करें, ये मेरी प्रार्थना है. देश एवं प्रदेश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा एवं शान्ति बनी रहे ऐसी कामना है.

सचिन पायलट ने पोस्ट करते हुए लिखा कि नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. यह नया वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता लेकर आए.

Wishing you a happy new year!

कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई दी. उन्होंने लिखा कि नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं. आने वाला यह वर्ष आपके जीवन में नई उम्मीदें, खुशियों की अनगिनत सौगातें और अपार सफलता लेकर आए. आइए, हम सब मिलकर नए साल की शुरुआत सकारात्मक सोच, नई ऊर्जा और उत्साह के साथ करें, ताकि हर दिन उपलब्धियों और खुशियों से सराबोर हो सके. नया वर्ष आपके जीवन में नई उमंग, नए सपने और उन्हें पूरा करने की शक्ति लेकर आए.

RLP नेता हनुमान बेनीवाल ने प्रदेशवासियों को बधाई दी और लिखा कि आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं! नया साल आप सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए.

