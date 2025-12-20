Zee Rajasthan
'जी राम जी' पर सियासी बवाल, कांग्रेस बोली- भगवान राम का भी राजनीतिकरण कर रही BJP

Jaipur News: संसद ने मनरेगा की जगह ‘विकसित भारत जी राम जी’ विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया है, जिसके बाद देशभर में सियासत गरमा गई है. भाजपा इसे ऐतिहासिक फैसला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस नाम बदलने और राज्यों पर बढ़ते वित्तीय बोझ को लेकर विरोध कर रही है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Babulal Dhayal
Published: Dec 20, 2025, 08:32 AM IST | Updated: Dec 20, 2025, 08:32 AM IST

'जी राम जी' पर सियासी बवाल, कांग्रेस बोली- भगवान राम का भी राजनीतिकरण कर रही BJP

Jaipur News: मनरेगा अब विकसित भारत जी राम जी बनने जा रही है. संसद ने ध्वनिमत से बिल पारित कर दिया है पर इसे लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक राजनीति गरमा रही है. कांग्रेस इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के आरोप लगा रही है तो भाजपा इसे बदलते भारत का एक और स्वर्णिम अध्याय करार देकर एतिहासिक फैसला करार दे रही है.

संसद में घंटों की लंबी बहस, विपक्ष सांसदों के जमकर विरोध को दरकिनार कर विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित कर दिया गया ये विधेयक अब मनरेगा की जगह लेगा. प्रदेश कांग्रेस को केंद्र की मोदी सरकार का ये फैसला रास नहीं आ रहा है. नेता प्रतिपक्ष से लेकर कांग्रेस के विधायकों तक हर जगह जी रामजी का विरोध देखने को मिल रहा है. महात्मा गांधी की जगह योजना का नाम जी राम जी किये जाने पर कांग्रेस गंभीर सवाल खड़े कर रही है भगवान राम के नाम पर भाजपा की ओर से राजनीति करने के आरोप लगाये जा रहे हैं.

नये विधेयक में ग्रामीण परिवार को 100 के बजाय सवा सौ दिन के रोजगार का प्रावधान
फंडिंग का बोझ राज्यों पर भी पूर्वोत्तर राज्यों का नब्बे फीसदी खर्च केंद्र उठायेगा. इन राज्यों को सिर्फ दस फीसदी हिस्सा राशि देनी होगी. जबकि बाकी राज्यों के लिए साठ फीसदी केंद्र और चालीस फीसदी राज्यों को देना होगा यानि अनुपात 60:40 का होगा. सरकार का दावा है कि नये कानून से आसानी से किसानों को मजदूर मिलेंगे. बुवाई और कटाई के समय यानि दो महीने के दौरान वीबी रामजी के तहत काम नहीं दिया जायेगा ताकि खेतीहर मजदूर उपलब्ध हो सकें. जी राम जी में भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है अब हर सप्ताह मजदूरों को सैलरी मिलेगी. तय समय के भीतर मजदूरी नहीं तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जायेगा.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का दावा
जल संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी. सड़क निर्माण, कनेक्टिविटी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस रहेगा. बीजेपी को मनरेगा का नया नाम खूब सुहा रहा है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी को लगता है कि इससे उसकी विचारधारा ग्रामीण क्षेत्र में और मजबूत होगी, रामराज्य का सपना साकार होगा बीजेपी को उम्मीद है कि इससे श्रमिक वर्ग को भाजपा से जोड़ने में मदद मिलेगी इसलिए भजनलाल सरकार के मंत्री मोदी सरकार के इस बड़े फैसले पर धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं.

बहरहाल, संसद में मनरेगा की विदाई पर कांग्रेस भावुक है. मनरेगा को वो यूपीए वन सरकार का सबसे बड़ा उपहार करार देकर ग्रामीण जनता के बीच हमेशा वोट हासिल करने की कोशिश करती थी पर अब उसके सामने दोहरी चुनौतियां होंगी. मनरेगा के नाम बदलने का जब वो विरोध करेगी तो उसे जी राम जी कहना होगा. जी राम जी का विरोध पार्टी करेगी, तो भाजपा उसे बड़ा मुददा बनायेगी और कांग्रेस को भगवान राम की विरोधी पार्टी कहकर उसकी मुश्किलें बढाने की कोशिशें होंगी. जाहिर है कांग्रेस के सामने एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई वाले हालात हैं पर फिलहाल वो इसका विरोध कर ग्रामीण जनता के बीच अपनी बची खुची साख को बचाने में जुटी है.

