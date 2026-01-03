Zee Rajasthan
Rajasthan Polictics: राजस्थान BJP की कोर कमेटी की बैठक आज, पंचायत निकाय चुनाव पर हो सकती है चर्चा

Rajasthan BJP Core Committee Meeting: प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की अहम बैठक आज रात 8 बजे जयपुर स्थित कांस्टीट्यूशनल क्लब में होगी. बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष सहित कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 03, 2026, 10:16 AM IST | Updated: Jan 03, 2026, 10:16 AM IST

Rajasthan BJP Meeting: प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की जा रही है. यह बैठक रात 8 बजे जयपुर स्थित Constitutional Club में होगी. बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL Santosh भी विशेष रूप से शामिल होंगे, जिससे इसके राजनीतिक महत्व को और बल मिल गया है.

बैठक की अध्यक्षता मदन राठौड़ करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित पार्टी की कोर कमेटी के सभी प्रमुख सदस्य मौजूद रहेंगे. जानकारी के अनुसार, प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी में वर्तमान में 13 सदस्य शामिल हैं, जबकि तीन विशेष आमंत्रित सदस्य भी बैठक में भाग लेंगे.

आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों, राष्ट्रीय अभियानों और योजनाओं की प्रदेश में क्रियान्विति, तथा आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है. इसके साथ ही जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को धार देने पर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की मौजूदगी में होने वाली यह बैठक आने वाले चुनावी कार्यक्रमों और संगठनात्मक फैसलों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है.

Rajasthan Budget 2026: भजनलाल सरकार का मास्टरप्लान! जनता को मिल सकती हैं ये तगड़ी सौगातें
दो साल बेमिसाल के बाद अब भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल के तीसरे बजट की तैयारियों में जुट गई है. सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट पूर्व संवाद का शुक्रवार से सिलसिला शुरू किया. पहले दिन जोधपुर संभाग के विधायकों के साथ चर्चा की. विधानसभा चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों से भी सीएम ने सलाह मशविरा किया. बजट में आम जनता की बुनियादी जरूरतों पर सीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ वन टू वन संवाद किया. सीएम से मुलाकात के बाद विधायकों के चेहरे पर मुस्कान दिखी. सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने पेयजल की दिक्कतों से सीएम को रूबरू कराया तो सीएम ने बजट में इस बार उनकी मांग को पूरा करने का भरोसा दिया.

पिछले दो बजट में भजनलाल सरकार ने युवा महिला किसान और कर्मचारियों के कल्याण को समर्पित बजट पेश किये. पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के साथ बुनियादी ढांचे की मजबूती पर सरकार ने फोकस किया, प्रदेश को निवेश के लिए बेहतरीन राज्य बनाने की दिशा में कई संकल्प लिये और धरातल पर उन्हें पूरा करके भी दिखाया, राइजिंग राजस्थान जैसे मेगा इवेंट की सफलता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, यही वजह है कि राजस्थान सोलर का हब बन गया है. पॉवर सेक्टर में निवेश के लिए उद्यमियों की कतार लग रही है.

