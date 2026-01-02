Rajasthan Politics : जयपुर शहर बीजेपी में 18 फरवरी 2025 को अमित गोयल को नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. इसके बाद से जयपुर शहर कार्यकारिणी का इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार 11 महीने बाद जयपुर शहर की कार्यकारिणी घोषित की गई. जयपुर शहर की नई कार्यकारिणी में पूर्व के कार्यकाल में शामिल पदाधिकारी को भी जगह दी गई. संजय जैन और राघव शर्मा की कार्यकारिणी में शामिल रहे.

जयपुर शहर भाजपा कार्यकारिणी में ब्रह्म कुमार सैनी, हीरेन मिश्रा, सुरेश गुर्जर, सुरेंद्र पुरुवंशी, अजय यादव, शैलेंद्र शर्मा और निर्मल शर्मा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. इसी तरह नवरत्न नराणियां, रेखा राठौड़ और राजेश तांबी महामंत्री शामिल किए गए हैं. विजय शर्मा बंटी, जी राम मीणा, अंजना सेन, भवानी शर्मा, प्रिया ज्ञानानी, रश्मि सैनी नीलू जांगिड़ को मंत्री नियुक्त किया गया. क्षमा अग्रवाल को कार्यालय मंत्री कमलेश जायसवाल और दुर्गा कटारिया सह कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं. वही मनदीप सिंह हुड़ील, महेंद्र यादव, कृष्ण मुरारी पारीक , निर्मल सैनी विजय शर्मा युवराज सिंह कमल स्वामी को प्रवक्ता लगाया गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी एक लिस्ट

याद दिला दें कि करीब 5 महीने पहले सोशल मीडिया पर 34 नामों वाली लिस्ट को डाला गया था. जिसमें 34 नेताओं में से 22 को सिफारिश के आधार पर जगह दी गयी थी. सिर्फ 8 ऐसे नाम थे जिनके आगे लिखा था कि उन्हे काम के आधार पर कार्यकारिणी में शामिल किया गया है. चार लोगों के आगे किसी तरह की जानकारी नहीं थी.

दो बार सूची वायरल होने के बाद तीसरी बार जारी हुई सूची

जयपुर शहर कार्यकारिणी की सूची पहले दो बार वायरल हो चुकी थी उसके बाद अब तीसरी बार सूची जारी की गई है. वायरल सूची में शामिल अधिकतर नाम को इस मुख्य सूची में शामिल किया गया है. वायरल सूची में पदाधिकारी के आगे प्रमुख नेताओं के नाम सामने आए थे की किसकी नियुक्ति में किसकी सिफारिश लगी है.

नई कार्यकारिणी लिस्ट के वो नाम जो वायरल लिस्ट में नहीं थे

शहर बीजेपी की नई कार्यकारिणी में अनुभव शर्मा, महेंद्र सिंह पवार और डिंपल परनामी के नाम भी हैं जो वायरल सूची में नहीं थे.

पीएम मोदी के मन की बात को लेकर भी संयोजक लगाए गए है

पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को लेकर भी संयोजक लगाए गए हैं, राजेश शर्मा को मन की बात कार्यक्रम का संयोजक, जूही केडिया रेखा तिवारी को सहसंयोजक बनाया गया है. इसी तरह राजेश गौतम को आईटी संयोजक, मनीष शर्मा को सोशल मीडिया संयोजक, राज सिंह राठौड़ को सहसंयोजक राजेश कुमावत को से सह संयोजक बनाया गया है. प्रेम जैन को प्रकोष्ठ संयोजक देवेंद्र सिंह को प्रकोष्ठ संयोजक बनाया गया है. भारतीय खंडेलवाल को मीडिया संयोजक और नयन मधानी को सहसंयोजक बनाया गया है.

