गहलोत के बयान से बिफरी BJP! मदन राठौड़ बोले- 'कांग्रेस हारती है तो ठीकरा EVM पर फोड़ती है'

Rajasthan Politics News: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार में प्रेस कांफ्रेंस में बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग, धनबल से सरकार बदलने, राजस्थान में भी तख्ता पलट की कोशिश के आरोप लगाए. इन आरोपों का राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि गहलोत को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए कि राजस्थान में हॉर्स ट्रैडिंग कौन कर रहा था. मामला गहलोत और उनके ही उप मुख्यमंत्री के बीच था, इसमें बीजेपी कहां से आ गई.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 24, 2025, 09:05 AM IST | Updated: Oct 24, 2025, 09:05 AM IST

गहलोत के बयान से बिफरी BJP! मदन राठौड़ बोले- 'कांग्रेस हारती है तो ठीकरा EVM पर फोड़ती है'

Jaipur News: बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में जुबानी जंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बिहार में प्रेस कांफ्रेंस में बीजेपी पर आरोप लगाए. वहीं राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत के आरोपों पर पलटवार किया. मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस कभी जनादेश का सम्मान नहीं करती है, वहीं बिहार को लेकर बोले- बिहार में पूर्व सीएम गहलोत हमारे लिए ही प्रचार कर रहे हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार में प्रेस कांफ्रेंस में बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग, धनबल से सरकार बदलने, राजस्थान में भी तख्ता पलट की कोशिश के आरोप लगाए. इन आरोपों का राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि गहलोत को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए कि राजस्थान में हॉर्स ट्रैडिंग कौन कर रहा था. मामला गहलोत और उनके ही उप मुख्यमंत्री के बीच था, इसमें बीजेपी कहां से आ गई. चुनाव आयोग के आरोपों पर कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, उस पर ऐसी बात कहना निंदनीय है कि चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम कर हैं. जहां वो चुनाव जीत रहे हैं तो अंगुली नहीं उठाते हैं.

कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में वो चुनाव जीते, लेकिन राजस्थान सहित अन्य राज्यों में हार हुई तो चुनावी प्रक्रिया पर अंगुली उठा रहे हैं. कांग्रेस नेता कभी जनादेश का सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि चुनाव हारने पर कभी ठीकरा ईवीएम, तो कभी बीजेपी और कभी चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं. उन्हें जनादेश का सम्मान करना चाहिए.

बिहार में महागठबंधन के सीएम चेहरा घोषित करने पर मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी में सिर फुटोव्वल चल रही है. सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में लड़े, आगे भी कभी भी लड़ सकते हैं. एक लाइन में कहूं तो अशोक गहलोत हमारे लिए ही प्रचार कर रहे हैं. गहलोत बिहार गए हैं तो बीजेपी को ही जिताएंगे. इससे पहले गहलोत जहां भी गए हैं चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात, बीजेपी की जीत हुई. ऐसे में अब बिहार गए हैं तो बीजेपी को जिताकर ही वापस आएंगे.


राठौड़ ने प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी सूची को लेकर कहा कि बहुत जल्द आएगी सूची, वैसे हमारा काम तो चल ही रहा है. ज्यादा बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला. कुछ पदाधिकारी वहीं होंगे, वहीं कुछ कार्यकर्ता नए जुड़ेंगे. सूची के लिए मैं चिंतित नहीं हूं, जब भी नेतृत्व जारी करेगा तब कर देगा.

दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं
अंता विधानसभा उपचुनाव नामांकन में बड़े नेताओं के नहीं पहुंचने के मामले में राठौड़ ने कहा कि यह चुनाव की हमारी रणनीतिहै. बडी चुनावी सभाएं भी होगी, सब नेता जाएंगे. यह देखने वाली बात है कि हमारा सामान्य कार्यकर्ता कैसे चुनाव लड़ रहा है आम आदमी चुनाव लड़ रहा है. बिना प्रयाास के हजारों के लोग नामांकन में आज जाए तो लगता है जनता में उत्साह है. सामने कलंकित प्रत्याशी है कई आरोप हैं. दर्जनों मुकदमे दर्ज है. हमारा प्रत्याशी निष्कलंक और साधारण सामान्य है.

मान-मनौव्वल हो रही है
पूर्व विधायक रामलाल की दावेदारी को लेकर राठौड़ ने कहा कि मानमनौव्वल हो रही है , यदि सुबह का भटका शाम को घर आ जाए यह कहावत है. मानव स्वभाव में कई बार ऐसा लगा है कि मुझे उपेक्षित किया जा रहा है तो वह थोड़ा बहुत दिखा देता है,लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए. कई नेता इसे प्रभावित कर देते हैं. मैं सोचता हूं सभी बागी मान जाएंगे.

मंत्रिमंडल बदलाव पर बोले राठौड़
बीजेपी अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि मंत्रिमंडल बदलाव पर सीएम का सबजेक्ट है. संगठन का काम हम समन्वय तालमेल से करते हैं. आपसी सलाह मशविरा से करते हैं . एक अन्य सवाल के जवाब में कहा सतीश पूनियां हरियाणा के प्रभारी है बडी जिम्मेदारी है. वहीं राजेंद्र राठौड़ बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के लिए भूमिका निभा रहे हैं . वसुंधराजी पार्टी के काम में सामर्थ्य के साथ लगी हुई है.

ईआरसीपी जमीन अधिग्रहण आंदोलन पर बोले
राठौड़ ने ईआरसीपी के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान किसानों से ली गई भूमि का अलग अलग प्रकार से मुआवजा दिया जाता है. भूमि किसी उद्योग, किसी बांध, किसी सडक या जनहित के काम के लिए अधिग्रहण की जाती है. इसके बदले में मुआवजा राशि, जमीन या रोजगार आदि दिए जाते हैं. ईआरसपी जमीन अधिग्रहण में किसानों को संतुष्ट किया जाएगा. मुआवजा अलग अलग मार्केट रेट चार गुना जमीन क बदले जमीन किसी को परेशानी नहीं होगी.

