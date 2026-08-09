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मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

Sanchore BJP Meeting: जालोर के सांचौर में भाजपा की संगठनात्मक बैठक के दौरान मंच पर जगह और अपेक्षित सम्मान नहीं मिलने को लेकर विवाद हो गया. भाजपा नेता हरिया देवी और उनके समर्थकों ने नाराजगी जताई, जिसके बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच करीब आधे घंटे तक तीखी नोकझोंक हुई. मामले ने सांचौर भाजपा में अंदरूनी खींचतान को फिर चर्चा में ला दिया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 09, 2026, 11:19 AM IST | Updated:Aug 09, 2026, 11:19 AM IST
मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक
Image Credit: Sanchore BJP News

Sanchore BJP News: जालोर के सांचौर में भाजपा की संगठनात्मक बैठक उस समय हंगामे में बदल गई, जब मंच पर जगह और सम्मान को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद खड़ा हो गया. बैठक में मौजूद भाजपा नेता हरिया देवी और उनके समर्थकों ने मंच पर स्थान नहीं मिलने और अपेक्षित सम्मान नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच करीब आधे घंटे तक तीखी नोकझोंक होती रही.

बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित, सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी, विधानसभा प्रभारी मुकेश खंडेलवाल समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे. बैठक का मकसद संगठन से जुड़े आगामी कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा करना था, लेकिन शुरुआत में ही मंच को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

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मंच पर जगह नहीं मिलने से शुरू हुआ विवाद
बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को मंच पर पर्याप्त स्थान नहीं मिला. इसी को लेकर भाजपा नेता हरिया देवी और उनके समर्थकों ने नाराजगी जताई. उनका कहना था कि पार्टी के लिए लंबे समय से काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को मंच पर उचित स्थान और सम्मान मिलना चाहिए. विवाद यहीं नहीं रुका. भाजपा के पूर्व प्रत्याशी देवजी पटेल के समर्थकों में भी मंच पर पर्याप्त जगह नहीं मिलने को लेकर असंतोष दिखाई दिया. इसके बाद बैठक का माहौल गरमा गया और नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के बीच बहस शुरू हो गई.


करीब आधे घंटे तक चलती रही तीखी नोकझोंक
मंच पर जगह और सम्मान को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे बढ़ता गया. बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस होने लगी. कुछ देर तक माहौल काफी गर्म रहा और मामला शांत कराने के प्रयास किए गए. इस दौरान कुछ नेता और कार्यकर्ता बैठक से बाहर भी निकल गए. संगठनात्मक बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होनी थी, लेकिन काफी समय तक नेताओं की नाराजगी और आपसी बहस ही चर्चा का विषय बनी रही.


पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की मांग
नाराज कार्यकर्ताओं की ओर से यह बात सामने रखी गई कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. ऐसे कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों में उचित सम्मान और प्राथमिकता मिलनी चाहिए. कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर लंबे समय से संगठन के लिए काम करने वाले लोगों को ही उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ सकता है. उनका यह भी कहना था कि संगठन की मजबूती के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच सम्मान और संवाद जरूरी है.


सांचौर भाजपा की अंदरूनी खींचतान फिर चर्चा में
सांचौर की संगठनात्मक बैठक में सामने आया यह विवाद अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है. बैठक में हुआ हंगामा ऐसे समय सामने आया है, जब भाजपा संगठन की गतिविधियों को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक तैयारियों पर जोर दे रही है. करीब आधे घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद स्थिति को संभालने की कोशिश की गई. हालांकि, मंच को लेकर शुरू हुआ विवाद पार्टी के भीतर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद नाराजगी को सामने ले आया.

फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर पार्टी की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. वहीं, बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद के बाद सांचौर भाजपा की अंदरूनी सियासत एक बार फिर चर्चा में आ गई है. आने वाले दिनों में इस नाराजगी का संगठन की गतिविधियों पर क्या असर पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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