हमारा पसीना, हमारा पैसा, तभी आगे बढ़ेगा इंडिया-मदन राठौड़

Rajasthan News: दीपावली के दूसरे आज रामा-श्यामा का दौर चल रहा है. कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और समाज के लोग राजनेताओं के घर पहुंचकर उनसे दीपावली की रामा-श्यामा कर रहे हैं. इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि दीपावली पर स्वदेशी अपनाने का संकल्प लें. हमारा पसीना और हमारा पैसा होगा, तभी आगे बढ़ेगा इंडिया.

दीपावली पर लक्ष्मीपूजन के बाद से शुरू हुआ रामा श्यामा का दौर लगातार जारी है. सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही नेताओं के घर कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समाज के प्रमुख लोग दीपावली की शुभकामनाएं देने पहुंचे.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सुमेरपुर, पाली स्थित आवास पर भी बड़ी संख्या कार्यकर्ता बधाई देने पहुंचे. इसी तरह बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी के चित्तौड़गढ़ आवास, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां के जयपुर स्थित आवास पर बड़ी संख्या में लोग शुभकानाएं देने पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अदेशवासियों ने दीपावली धूमधाम से मनाई है. पीएम मोदी ने स्वदेशी अपनाएं स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा दे और कम इन इंडिया मेक इन इंडिया का आह्वान किया है. इससे देश में औद्योगिक विकास हुआ है.

उद्योगपति ऐसी वस्तुओं का उत्पाद करें जिससे हमारे नागरिकों को दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़े. अच्छा उत्पादन तैयार करें, जिससे उपभोक्ता मानस बनाएगा, स्थानीय उत्पाद को महत्व देगा. स्थानीय उत्पाद को खरीदेंगे तो हमारे पसीने का पैसा हमारे काम आएगा.

राठौड़ ने कहा कि केंद्र ने जीएसटी कम की है, जिससे सुबह से रात काम आने वाली दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें घटी है. जीएसटी स्लैब कम किया है, कई वस्तुओं का जीएसटी जीरो कर दिया. इससे सामग्री सस्ती होने से लोगों में उत्साह बढ़ा, क्रय शक्ति बढ़ी है. रॉ मेटेरियल सस्ते किए हैं, कुटीर उद्योग को भी प्रोत्साहन दिया है.

कुटीर उद्योग पनपेंगे तो रोजगार बढ़ेगा. तंबाकू और लक्जरी आयटम पर टैक्स बढाया है, लेकिन आम आदमी की जरूरत की चीजों को घटाया है. सीएम भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू किए जिनमें सात लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर आए हैं.

राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिक हैं। कच्चा माल है, उद्योग लगाने वाले हैं, सहयोग चाहिए तो सरकार कर रही है. हिंदुस्तान बड़ा मार्केट है, हम अपने देश का विकास तभी कर सकेंगे जब हम हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी अपनाएंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-