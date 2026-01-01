Zee Rajasthan
कौन है राखी राठौड़, जिन्हे राजस्थान बीजेपी ने बनाया महिला मोर्चा अध्यक्ष ?

Rakhi Rathore, Rajasthan BJP Mahila Morcha President : राजस्थान बीजेपी में प्रदेश महिला मोर्चा का अध्यक्ष पद 11 महीने से खाली चल रहा था. जिसे आज 1 जनवरी 2026 को साल के पहले दिन आखिरकार भर दिया गया.

Published: Jan 01, 2026, 05:41 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 05:41 PM IST

Rajasthan Politics : राजस्थान बीजेपी ने राखी राठौड़ को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी है. पार्टी ने राखी राठौड़ को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. राखी राठौड़ इससे पहले कई अहम पदों पर रह चुकी हैं. पार्टी नेतृत्व ने राखी राठौड़ के नाम पर मुहर लगाई थी. आपको बता दें कि राखी राठौड़ पेशे से एडवोकेट हैं और वर्तमान में बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता भी है. वो नगर निगम में वार्ड 61 से पार्षद भी रह चुकी हैं. इतना ही नहीं राखी राठौड़ ग्रेटर नगर निगम में उद्यान एवं पर्यावरण समिति की चैयरमेन रह चुकी हैं.

तेज तर्रार प्रवक्ता लेकिन मृदुभाषी व्यक्तित्व

राखी बहुत मृदुभाषी और तेज तर्रार प्रवक्ता के रूप में जानी जाती हैं. उनकी नियुक्ति से पार्टी ने एक पंथ दो काज साधने की पूरी कोशिश की है. पार्टी में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजपूत, वैश्य या फिर ब्राह्मण वर्ग से देने की संभावना थी. पार्टी ने राखी राठौड़ के रुप में वो अध्यक्ष दिया जिसके नाम पर कोई विवाद नहीं है.

राठौड़ ने दिए थे आज ही संकेत
महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी को 11 महिने पहले पार्टी में सिरोही जिला अध्यक्ष बनाया जा चुका था. इसके बाद से महिला मोर्चा का पद खाली चल रहा था. बीजेपी ने 29 दिसम्बर को ही सात में से छह मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी थी. उस समय महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा रोक लगा दी गयी थी. इसके बाद से लगातार कयास लग ही रहे थे की इस बीच गुरुवार सुबह ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जल्द ही नियुक्ति के संकेत दिए. राठौड़ ने महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष घोषित नहीं किए जाने पर कहा था कि जल्द ही नियुक्ति होगी.

राखी राठौड़ पर बड़ी जिम्मेदारी
राखी राठौड़ पर जिम्मेदारी रहेगी कि वो महिलाओं को संगठित करें और महिला मोर्चा को मजबूत बनाएं. महिला मोर्चा अध्यक्ष पद 11 महीने से खाली चलने के कारण मोर्चा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उदासीनता आ गयी थी. प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ भले ही कह हों कि इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है.

