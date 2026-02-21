विधानसभा में BJP विधायक को पानी पीने से टोका, सभापति ने अनुशासन में रहने की दी हिदायत!

Rajasthan Assembly: शनिवार को विधानसभा में बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम अनुदान मांग पर बोल रहे थे. बोलने के दौरान अचानक MLA शत्रुघ्न गौतम बोतल उठाकर पानी पीने लगे. तभी साथी विधायकों ने गौतम के इस तरह पानी पीने की तरफ ध्यान दिलाया. जिसके बाद आसन पर बैठे सभापति फूल सिंह मीणा ने आपत्ति जताई.

सभापति फूल सिंह मीणा ने इसपर बोलते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य नियमों के विरुद्ध इस तरीके से सदन में पानी पीना अनुचित है. यदि पानी पीना अति आवश्यक हो, तो सभापति से अनुमति लेकर ही पिएं. उन्होंने कहा कि विधानसभा के नियमों का पालन सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है.

दरअसल विधायक शत्रुघ्न गौतम सदन में पानी की छोटी बोतल लेकर पहुंचे थे, जिसपर कुछ साथियों ने आपत्ति जताई और मामला तूल पकड़ लिया. विधानसभा प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, सदन में कार्यवाही के दौरान सदस्यों को कोई भी वस्तु खाना या पीना मना है. केवल सदन के नेता मुख्यमंत्री और बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री को पानी पीने का अधिकार है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हालांकि, विशेष परिस्थितियों में आसन की अनुमति से सदस्य पानी मंगवाकर पी सकते हैं. जानकारों का कहना है कि सदन के दौरान पानी की बोतल आदि से गुस्सा आने पर दूसरे पर हमला भी कर सकते हैं. ऐसे में इस तरह की वस्तुएं सदन में प्रतिबंधित हैं.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कांग्रेस नेताओं पर 400 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए हैं. केकड़ी विधायक ने दावा किया कि रात को ऑफिस खोलकर रजिस्ट्रियां की गईं, गौतम ने कहा कि केकड़ी में कांग्रेस नेताओं ने अपने फायदे के लिए बाईपास को सांप की तरह घुमा दिया.

राजस्व विभाग की मांगों के बीच केकड़ी विधायक के आरोपों ने सदन का ध्यान खींच लिया. भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कांग्रेस राज में 400 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए. तत्कालीन नेताओं पर आरोपों की बौछार करते हुए गौतम ने कहा कि शिकायतों के बावजूद तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने कोई कार्रवाई नहीं की.

शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि बीसलपुर विस्थापितों को मुआवजे के नाम पर चारागाह जमीन अलॉट की गई, लेकिन उसी जमीन को कांग्रेस नेताओं ने अपने चहेतों के नाम करवा लिया. ग्रामीण इसके विरोध में थे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई. शत्रुघ्न गौतम यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा कि जहां कांग्रेस के नेताओं की जमीनें थी, उनको जोड़ते हुए बाईपास का निर्माण कराया गया.

बाईपास को सांप की तरह घुमाया गया. कांग्रेस नेताओं के चहेतों के नाम 400 से ज्यादा राजिस्ट्रियां की गईं. तहसीलदार ने तबादले के बाद रात में दफ्तर खोलकर रजिस्ट्री की. इन सब गड़बड़ियों की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. कार्रवाई के बजाय तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने कार्रवाई ही ड्रॉप कर दी.

शत्रुघ्न गौतम और पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अदावत जगजाहिर है. आज विधानसभा में बड़े आरोप लगाकर शत्रुघ्न गौतम ने रघु शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अब रघु शर्मा के पलटवार का इंतजार है.