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नारी शक्ति वंदन पर BJP की पहल, सांसद मंजू शर्मा ने कहा- 33% आरक्षण से बदलेगा सियासी गणित

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी ने एक नई पहल शुरू करते हुए नारी शक्ति वंदन विशेष अभियान शुरू किया गया है. इसको लेकर सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे देश की राजनीति में संतुलन और समावेशिता बढ़ेगी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 12, 2026, 06:41 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 06:41 PM IST

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नारी शक्ति वंदन पर BJP की पहल, सांसद मंजू शर्मा ने कहा- 33% आरक्षण से बदलेगा सियासी गणित

Rajasthan Politics: राजनीति में आधी आबादी की हिस्सेदारी अभी भी अधूरी है लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है. जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी अभी आदर्श स्तर से दूर है लेकिन 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' इस तस्वीर को पूरी तरह बदल देगा.

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में महिला आरक्षण विधेयक 2023 से पहले प्रदेश बीजेपी की ओर से विशेष अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान के तहत रविवार को प्रदेश के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी महिला नेत्रियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. जयपुर स्थिति पार्टी प्रदेश कार्यालय में शहर सांसद मंजू शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि संसद में फिलहाल करीब 75 महिला सांसद हैं. वहीं, राज्यसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 17% है. ये आंकड़े बेहतर जरूर हैं, लेकिन अभी मंजिल दूर है.

अब बदलेगा सिस्टम, महिलाओं को मिलेगा 33% हक
सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल कानून नहीं, बल्कि बदलाव की बुनियाद है. इसके लागू होते ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे देश की राजनीति में संतुलन और समावेशिता बढ़ेगी.

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महिलाएं बढ़ेंगी तो विकास भी होगा संतुलित
सांसद ने कहा कि जब निर्णय लेने वाली टेबल पर महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, तो नीतियां भी ज्यादा संवेदनशील और प्रभावी बनेंगी. उनका कहना था कि ये अधिनियम सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास का नया अध्याय है.

मोदी सरकार के मॉडल पर जोर
मंजू शर्मा ने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए बताया कि कैसे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत किया जा रहा है.

सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों का भविष्य सुरक्षित
जनधन योजना से महिलाओं की बैंकिंग में भागीदारी
मुद्रा योजना से महिला उद्यमियों को बढ़ावा
उज्ज्वला योजना से घर-घर स्वच्छ ईंधन
आवास योजना में महिलाओं को मालिकाना हक
साथ ही 'लखपति दीदी' और 'नमो ड्रोन दीदी' जैसी योजनाओं को भी महिला सशक्तिकरण की नई उड़ान बताया.

वोटर भी आधी आबादी, अब प्रतिनिधित्व भी होगा पूरा
मंजू शर्मा ने कहा कि देश के कुल मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 65 % है और हर चुनाव में उनकी भागीदारी बढ़ रही है. 1952 से लेकर अब तक महिला प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' इसे नई ऊंचाई देगा.

महिला सुरक्षा पर सांसद का सख्त संदेश
शहर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद मंजू शर्मा ने कहा गर्भवती हो या कोई अन्य महिला या बालिका किसी के साथ भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है और जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.
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