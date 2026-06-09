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राजस्थान में बीजेपी का 'मिशन ग्राउंड जीरो', जनता के बीच रात बिताएंगे सांसद-विधायक

राजस्थान बीजेपी की नई रणनीति के तहत बीजेपी सांसदों विधायकों को अपने-अपने संसदीय-विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं. सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और विधायकों को एक एक दिन सभी मंडलों में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए गए हैं.


 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 09, 2026, 06:23 PM|Updated: Jun 09, 2026, 06:23 PM
राजस्थान में बीजेपी का 'मिशन ग्राउंड जीरो', जनता के बीच रात बिताएंगे सांसद-विधायक
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics : राजस्थान में बीजेपी ने संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने के लिए एक बार फिर से बड़ी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. पार्टी अब अपने सांसदों- विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सीधे जनता के बीच सक्रिय कर रही है. पार्टी नेतृत्व की ओर से सांसदों-विधायकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अब सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि लगातार जनता के बीच मौजूद रहेंगे. सभी सांसदों को विधानसभा क्षेत्र तथा विधायकों को मंडल क्षेत्र में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए गए हैं. राजस्थान बीजेपी संगठन में अब नई ऊर्जा और नई रणनीति के साथ काम शुरू हो गया है. प्रदेश में संगठन महामंत्री के नियुक्त होने के बाद पार्टी ने जमीनी स्तर पर संपर्क को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं.

संगठन को धार देने के लिए बीजेपी की नई रणनीति
पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर संगठन को और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए अब सांसदों और विधायकों को सीधे जनता से जोड़ने की योजना तैयार की गई है. इस नई रणनीति के तहत बीजेपी सांसदों विधायकों को अपने-अपने संसदीय-विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं. सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और विधायकों को एक एक दिन सभी मंडलों में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए गए हैं. यानि अब सांसद-विधायक सिर्फ दौरे तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हर विधानसभा-मंडल क्षेत्र में रुककर स्थानीय लोगों के बीच समय बिताएंगे और उनकी समस्याओं को सीधे सुनेंगे.

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सीधे संवाद से बढ़ेगी बॉन्डिंग, चुनाव और अभियानों में मिलेगी मजबूती
सांसदों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं के घर रात्रि विश्राम करें, ताकि जमीनी स्तर पर संगठन और मजबूत हो सके. इसके साथ ही सांसद क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों से समन्वय भी करेंगे. सांसद कार्यकर्ताओं के घरों पर रात्रि विश्राम करेंगे और वहां जनता से संवाद करेंगे, तो उनकी सांसद और पार्टी के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी. इसका फायदा पार्टी को चुनावों या अभियानों के वक्त होगा.

12 साल का 'रिपोर्ट कार्ड' लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे सांसद

नई योजना के तहत प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र के प्रबुद्धजनों से नियमित बैठकें भी करेंगे. इन बैठकों में क्षेत्रीय विकास, सामाजिक मुद्दों और जनता की अपेक्षाओं पर चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही सांसदों को केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाने का भी टास्क दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं. इसको लेकर देशभर में अभियान शुरू किया गया है. सांसदों को कहा गया है कि वो पीएम मोदी की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएं और उन्हें बताएं कि इन 12 बरसों में क्या क्या काम हुए. पार्टी का मानना है कि इससे न केवल संगठन मजबूत होगा, बल्कि सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ भी लोगों तक पहुंचेगा.

जनसम्पर्क का 'महा-अभियान'

सांसद विधायक क्षेत्र में व्यापक जनसम्पर्क के तहत चार प्रमुख काम करने के लिए कहा गया है. इसमें स्वच्छता अभियान, प्रबुद्धजन से संवाद, वृक्षारोपण तथा सभागार सम्मेलन करना शामिल है. इसमें पार्टी की ओर से स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे. संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने हाल ही में आयोजित संगठन पदाधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए थे. अजेय कुमार ने अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी नेताओं से कहा था कि उन्हे फील्ड में जनता के बीच रहकर काम करना चाहिए. इसके बाद से चर्चा शुरू हो गई , कि पार्टी में अब काम होगा। नेताओं और कार्यकर्ताओं को फील्ड में उतरकर काम करना होगा.

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