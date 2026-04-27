/नितिन नबीन का पहला राजस्थान दौरा, जयपुर से टोंक तक बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन

Rajasthan Politics : बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार राजस्थान दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. जयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया, जिससे इस दौरे का सियासी महत्व और बढ़ गया.

इसके बाद नितिन नबीन सीधे टोंक के लिए रवाना हुए, जहां पार्टी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अहम कार्यक्रम तय हैं. टोंक में वे बीजेपी के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, साथ ही प्रदेश के 7 जिलों में बने पार्टी कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन और जालोर में शिलान्यास होना है.

बताते चले कि टोंक में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण है. यहां करीब 30 हजार कार्यकर्ताओं के आने की दावा है. जहां विशाल डोम और बड़ी तैयारियों के साथ बीजेपी कई दिनों से तैयार है.

नितिन नबीन का ये दौरा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने और नई ऊर्जा देने से जुड़ा है. पार्टी इस दौरे के जरिए जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करना चाहती है.

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टोंक में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि PM जिस भी देश में जाते हैं, वहां की जनता मोदी-मोदी कहती है. पहले के PM जब दूसरे देशों में जाते थे, तो कोई पूछता नहीं था. ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हमारा जवान यहां से बटन दबाता है तो पाकिस्तान तक मिसाइल जाती है.

बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि टोंक बीजेपी का गढ़ रहा है. पूरे राजस्थान में बीजेपी जितनी मज़बूत टोंक में उतनी कहीं नहीं है. टोंक में हमारे विधायक हुआ करते थे. आज एक बहरूपिया टोंक का विधायक बन गया है. वो टोंक का निवासी नहीं है, वो राजस्थान का निवासी भी नहीं है.

मैं उत्तर प्रदेश से हूं में कभी यहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा.

टोंक पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में पधारे हैं.

मैं राजस्थान की जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूं.हम पार्टी को परिवार मानते हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी कार्यालयों की सौगातें देंगे.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की मिट्टी पर आना अपने आप में गौरव की बात है. मैं राजस्थान की धरती को नमन करता हूं. नितिन नबीन ने कहा कि PM कहते हैं हमारी सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता हैं. हमारी राजस्थान की सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है. हमारे नेता मोदी विश्व को दिशा दे रहे हैं.