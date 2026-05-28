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Rajasthan Politics: राजस्थान BJP में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, OBC मोर्चा में कई नए चेहरों की एंट्री

Rajasthan Politics: निकाय और पंचायत चुनावों से पहले राजस्थान BJP ने OBC मोर्चा की 74 सदस्यीय नई कार्यकारिणी घोषित की है. पार्टी ने सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधते हुए बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर फोकस बढ़ा दिया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byVishnu Sharma
Published: May 28, 2026, 06:55 AM|Updated: May 28, 2026, 06:55 AM
Rajasthan Politics: राजस्थान BJP में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, OBC मोर्चा में कई नए चेहरों की एंट्री
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों से पहले BJP ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद चल रही है. इसी कड़ी में बीजेपी OBC मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी गठित कर दी गई है. इस 74 सदस्य जंबो सूची में ओबीसी के हर तबके को साधने की कोशिश की गई है.

राजस्थान भाजपा के 7 मोर्चों में से एक OBC मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई. मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमावत की ओर से जारी इस सूची में प्रदेशभर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं.

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निकाय और पंचायत चुनावों से पहले यह नियुक्तियां बेहद अहम
बीजेपी का दावा है कि नई टीम सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के साथ संगठन को नई मजबूती देगी. इस 74 सदस्यीय सूची में प्रदेश पदाधिकारियों, सह-प्रभारियों, मीडिया संयोजकों, प्रशिक्षण प्रभारियों और प्रवक्ताओं तक की जिम्मेदारियां तय की गई हैं. भाजपा नेतृत्व का फोकस अब सीधे सामाजिक वर्गों और जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने पर दिखाई दे रहा है. नई सूची में प्रदेश कोषाध्यक्ष से लेकर मीडिया और सोशल मीडिया टीम तक का विस्तार किया गया है.

बीजेपी ने अलग-अलग जिलों और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नेताओं को जिम्मेदारी दी है ताकि संगठन गांव, ढाणी और वार्ड स्तर तक सक्रिय हो सके. आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों से पहले यह नियुक्तियां बेहद अहम मानी जा रही है.

सूची में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, चूरू, नागौर और हनुमानगढ़ सहित कई जिलों के नेताओं को जगह दी गई है. बीजेपी का प्रयास साफ है कि ओबीसी वर्ग में राजनीतिक पकड़ और मजबूत की जाए. संगठन की नई टीम को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है.

इनको मिली इस पद की अहम जिम्मेदारी
नई सूची में आठ नेताओ, खीमाराम सुथार, रमेश राखेचा, चेतन कुमावत, सुभाष गहलोत, शिव देशवाल, पुष्पराज यादव, ओबाराम देवासी और सम्पता सांखला को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है. इनके अलावा रामेश्वर प्रसाद गुर्जर, संजय जायसवाल और भंवरलाल जागिंड को प्रदेश महामंत्री की अहम जिम्मेदारी दी गई है.

सुभाष चौधरी, प्रेम लौहार, प्रकाश जांगू (विश्नोई), शिवदान सिंह भाटी, नवरतन चौधरी, विष्णु सोनी, महेन्द्र प्रजापत, दीपक भाटी, सीयाराम वैष्णव को प्रदेश मंत्री बनाया गया है. वहीं विनोद गिरी गोस्वामी को प्रदेश कोषाध्यक्ष, देवीलाल साहु और सुरेश सेनी को प्रदेश शहर कोषाध्यक्ष तथा महेन्द्र सिंह रावत, गिरधारीलाल यादव, भवानी सिंह चारण रामधन चौधरी, शंकरलाल भाटी, चिमनाराम धतरवाल, नेमीचन्द जांगिड़, वर्तीका सैन, नन्द किशोर लौहार, तरुण साहू, महेश भादू, बद्री सामरिया को विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह 21 प्रवक्ता की नियुक्त किए गए हैं.

बीजेपी ओबीसी मोर्चा की नई कार्यकारिणी से साफ हैं कि पार्टी अब माइक्रो मैनेजमेंट और बूथ लेवल रणनीति पर तेजी से काम कर रही है. अब देखना होगा कि यह नई टीम संगठन को कितना मजबूत कर पाती है और आगामी चुनावों में बीजेपी को कितना फायदा मिलता है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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