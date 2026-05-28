/Rajasthan Politics: राजस्थान BJP में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, OBC मोर्चा में कई नए चेहरों की एंट्री

Rajasthan Politics: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों से पहले BJP ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद चल रही है. इसी कड़ी में बीजेपी OBC मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी गठित कर दी गई है. इस 74 सदस्य जंबो सूची में ओबीसी के हर तबके को साधने की कोशिश की गई है.

राजस्थान भाजपा के 7 मोर्चों में से एक OBC मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई. मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमावत की ओर से जारी इस सूची में प्रदेशभर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं.

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निकाय और पंचायत चुनावों से पहले यह नियुक्तियां बेहद अहम

बीजेपी का दावा है कि नई टीम सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के साथ संगठन को नई मजबूती देगी. इस 74 सदस्यीय सूची में प्रदेश पदाधिकारियों, सह-प्रभारियों, मीडिया संयोजकों, प्रशिक्षण प्रभारियों और प्रवक्ताओं तक की जिम्मेदारियां तय की गई हैं. भाजपा नेतृत्व का फोकस अब सीधे सामाजिक वर्गों और जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने पर दिखाई दे रहा है. नई सूची में प्रदेश कोषाध्यक्ष से लेकर मीडिया और सोशल मीडिया टीम तक का विस्तार किया गया है.

बीजेपी ने अलग-अलग जिलों और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नेताओं को जिम्मेदारी दी है ताकि संगठन गांव, ढाणी और वार्ड स्तर तक सक्रिय हो सके. आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों से पहले यह नियुक्तियां बेहद अहम मानी जा रही है.

सूची में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, चूरू, नागौर और हनुमानगढ़ सहित कई जिलों के नेताओं को जगह दी गई है. बीजेपी का प्रयास साफ है कि ओबीसी वर्ग में राजनीतिक पकड़ और मजबूत की जाए. संगठन की नई टीम को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है.

इनको मिली इस पद की अहम जिम्मेदारी

नई सूची में आठ नेताओ, खीमाराम सुथार, रमेश राखेचा, चेतन कुमावत, सुभाष गहलोत, शिव देशवाल, पुष्पराज यादव, ओबाराम देवासी और सम्पता सांखला को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है. इनके अलावा रामेश्वर प्रसाद गुर्जर, संजय जायसवाल और भंवरलाल जागिंड को प्रदेश महामंत्री की अहम जिम्मेदारी दी गई है.

सुभाष चौधरी, प्रेम लौहार, प्रकाश जांगू (विश्नोई), शिवदान सिंह भाटी, नवरतन चौधरी, विष्णु सोनी, महेन्द्र प्रजापत, दीपक भाटी, सीयाराम वैष्णव को प्रदेश मंत्री बनाया गया है. वहीं विनोद गिरी गोस्वामी को प्रदेश कोषाध्यक्ष, देवीलाल साहु और सुरेश सेनी को प्रदेश शहर कोषाध्यक्ष तथा महेन्द्र सिंह रावत, गिरधारीलाल यादव, भवानी सिंह चारण रामधन चौधरी, शंकरलाल भाटी, चिमनाराम धतरवाल, नेमीचन्द जांगिड़, वर्तीका सैन, नन्द किशोर लौहार, तरुण साहू, महेश भादू, बद्री सामरिया को विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह 21 प्रवक्ता की नियुक्त किए गए हैं.