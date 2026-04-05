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BJP प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ! CM के लिए किया गया'कमरा' तैयार

Rajasthan News: राजस्थान बीजेपी कार्यालय में कमरा नंबर-5 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पर आरक्षित कर दिया गया और उस पर नेम प्लेट भी लगा दी गई है.
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 05, 2026, 03:19 PM IST | Updated:Apr 05, 2026, 03:19 PM IST

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BJP प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ! CM के लिए किया गया'कमरा' तैयार

Rajasthan News: राजस्थान की सियासत से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अब मुख्यमंत्री के लिए स्थायी बैठने की व्यवस्था कर दी गई है. प्रदेश कार्यालय में कमरा नंबर 5 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए आरक्षित कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पार्टी कार्यक्रमों, बैठकों या अन्य कारणों से बीजेपी प्रदेश कार्यालय आते रहते हैं. इस दौरान CM को अलग-अलग जगह बैठना पड़ता है. ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए पार्टी प्रदेश कार्यालय में कक्ष तैयार किया गया है.

लगाई गई सीएम भजनलाल शर्मा की नेम प्लेट
प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के कार्यालय स्टाफ के कमरे के पास स्थित कमरा नंबर पांच को सीएम भजनलाल शर्मा के लिए आरक्षित किया गया है. बताया जा रहा है कि इस कक्ष के बाहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नेम प्लेट भी लगा दी गई है. नेम प्लेट लगने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

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कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और चर्चा
सूत्रों के मुताबिक, जब भी मुख्यमंत्री प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, तो इसी कक्ष में बैठकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और चर्चा करेंगे. इससे संगठन और सरकार के बीच समन्वय को और मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है.

होगी कार्यकर्ताओं की सीधी पहुंच
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी का यह कदम संगठनात्मक सक्रियता को बढ़ाने और कार्यकर्ताओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में होंगे तब कार्यकर्ताओं की सुनवाई करते हैं या नहीं.

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