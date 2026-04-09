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Rajasthan News: राजस्थान बीजेपी संगठन में 48 होंगे जिले, तीन का बदला नाम

Rajasthan News: राजस्थान भारतीय जनता पार्टी भी अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करने जा रही है. पार्टी में संगठनात्मक रूप से 48 जिले हो जाएंगे.
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 09, 2026, 03:14 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 03:14 PM IST

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Rajasthan News: राजस्थान बीजेपी संगठन में 48 होंगे जिले, तीन का बदला नाम

Rajasthan News: राजस्थान की बदलती प्रशासनिक तस्वीर के साथ अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है. राजस्थान बीजेपी में 4 नए संगठनात्मक जिले बनाए जाएंगे, जबकि 3 जिलों के नाम बदले जाएंगे. इसके साथी पार्टी में संगठनात्मक रूप से 48 जिले हो जाएंगे. पार्टी का मानना है कि यह बदलाव सिर्फ प्रशासनिक जरूरत नहीं बल्कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक कदम भी है.

राजस्थान में प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद अब बीजेपी भी अपने संगठन को उसी अनुरूप ढालने की तैयारी में है. हाल ही में हुई प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में 4 नए संगठनात्मक जिले बनाने और 3 जिलों के नाम बदलने का प्रस्ताव आया. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल दोनों इस प्रस्ताव पर सहमत दिखे.

अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी आगामी कार्यसमिति बैठक में मिलने की संभावना है. अभी वर्तमान में बीजेपी में संगठनात्मक रूप से 44 जिले हैं और 4 नए जिले बनने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 48 हो जाएगी. अभी 44 जिलों में जिला अध्यक्ष हैं, वहीं चार नए जिलों में नए जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी भी गठित की जाएगी.

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ये नए जिले बनेंगे
कोटपूतली-बहरोड़ - इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र शामिल किए जाएंगे
सलूंबर - इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र शामिल किए जाएंगे
डीग-कुम्हेर- इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र शामिल किए जाएंगे
ब्यावर - इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र शामिल किए जाएंगे
इन जिलों का होगा नया नामकरण
नागौर देहात - कुचामन-डीडवाना
जोधपुर देहात - फलोदी
अलवर उत्तर - खैरथल-तिजारा

बीजेपी का यह संगठनात्मक विस्तार सिर्फ सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं, बल्कि एक बड़ी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. पार्टी नए जिलों के जरिए स्थानीय स्तर पर नेतृत्व को आगे लाना चाहती है, जिससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और उत्साह बढ़े. साथ ही लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय असंतुष्टि को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, जब तक कार्यसमिति की अंतिम मंजूरी नहीं मिलती, तब तक इन नए जिलों में कार्यवाहक जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे. इससे संगठनात्मक गतिविधियां बिना किसी रुकावट के जारी रह सकेंगी. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि संगठन को प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप बनाना जरूरी है, क्योंकि अब जिला परिषद और पंचायत चुनाव भी नए जिलों के आधार पर होंगे.

वहीं, प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने साफ किया कि सरकार और संगठन दोनों की अपनी भूमिका होती है.
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक बदलावों का असर संगठन पर भी पड़ता है, जिसे संतुलित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. संगठन को तेजी से सक्रिय करने और संतुलन बनाने के लिए नए जिलों का गठन किया जा रहा है.

आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले बीजेपी का यह संगठनात्मक बदलाव बेहद अहम माना जा रहा है. पार्टी संगठन को मजबूत कर अपनी चुनावी मशीनरी को और धारदार बनाना चाहती है. अब देखना होगा कि कार्यसमिति की मंजूरी के बाद यह नया ढांचा जमीन पर कितना असर दिखाता है. इससे साफ है कि बीजेपी प्रशासनिक बदलावों के साथ-साथ अपने संगठन को भी नए सिरे से मजबूत करने में जुटी है. अब नजर होगी कार्यसमिति की बैठक पर, जहां इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है.
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