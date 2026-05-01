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राजस्थान बीजेपी में ‘अधूरा संगठन’! मोर्चे-प्रकोष्ठ अटके, कार्यकर्ता कन्फ्यूज

Rajasthan News: राजस्थान बीजेपी में मोर्चों, प्रकोष्ठ और विभागों का गठन अधूरा है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल के बाद हलचल तेज, लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम प्रभावित होने के संकेत है. 
 

Edited bySandhya YadavReported byVishnu Sharma
Published: May 01, 2026, 02:12 PM|Updated: May 01, 2026, 02:12 PM
राजस्थान बीजेपी में ‘अधूरा संगठन’! मोर्चे-प्रकोष्ठ अटके, कार्यकर्ता कन्फ्यूज
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Rajasthan News: राजस्थान बीजेपी में मोर्चों, प्रकोष्ठ और विभाग अभी पूर्ण रूप से गठित नहीं हो पाए हैं. इनका गठन नहीं होने से कार्यकर्ताओं में असमंजस है. इसका सीधा असर पार्टी के जमीनी स्तर पर अभियानों के सफल संचालन पर पड़ रहा है. इधर चार दिन पहले दौरे पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पदाधिकारियों की बैठक में अधूरे गठन पर सवाल उठा चुके हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अधूरे संगठन की रफ्तार कैसे हो पूरी ?

राजस्थान बीजेपी में अधूरी संगठनात्मक संरचना को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सवाल उठाने के बाद प्रदेश नेतृत्व सक्रिय हो गया है. जयपुर दौरे पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों से मोर्चों, प्रकोष्ठ और विभागों की टीम गठित होने को लेकर सवाल पूछा था. उस दौरान कहा गया कि कुछ मोर्चों की कार्यकारिणी गठित हो गई, लेकिन जिला कार्यकारिणी गठित नहीं हो पाई. इस पर नवीन ने कहा कि निचले स्तर तक संगठन विस्तार का काम जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए ताकि सत्ता और संगठन की याेजनाओं और कार्यों को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारा जा सके. इधर बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी संगठन विस्तार को लेकर बचाव में कहते हैं कि अधिकांश काम हो चुका है, जल्द घोषणा कर दी जाएगी.

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प्रदेश पूरा है, मोर्चों, प्रकोष्ठ जरूरी है
प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है. लेकिन इसके बाद संगठन का विस्तार रुक सा गया.. पार्टी के सात मोर्चों में महज तीन मोर्चों की प्रदेश कार्यकारिणी गठित हो पाई है. जबकि जिला और मंडल स्तर पर अभी भी पूर्ण रूप से गठित नहीं हैं. वहीं युवा, ओबीसी, किसान और अल्पसंख्यक की पूरी टीम अब तक घोषित नहीं हो पाई है. नतीजतन, गांव और वार्ड स्तर तक योजनाओं और अभियानों को प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधाएं आ रही हैं. जमीनी कार्यकर्ता दिशा और नेतृत्व के अभाव में सक्रियता नहीं दिखा पा रहे हैं.

बीजेपी प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी का कहना है कि प्रदेश टीम के साथ ही मोर्चों के अध्यक्ष बन गए हैं. सात में से चार मोर्चों की कार्यकारिणी जल्द जाएगी. प्रकोष्ठों की टीम भी जल्द आएगी. इस सप्ताह तक इन सबकी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी. काम प्रभावित होने को लेकर भूपेंद्र सैनी ने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे मनाेयोग से काम कर रहे हैं, घोषणा नहीं होने का काम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के समय स्वागत के समय कार्यकर्ताओं के समर्पण का नजारा देखा जा सकता है.

बीजेपी के 7 प्रमुख मोर्चे
- महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति (SC) मोर्चा और अनुसूचित जनजाति (ST) मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी गठित, जिला की कार्यकारिणी बाकी
- युवा मोर्चा, ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और किसान मोर्चा की प्रदेश के साथ जिला कार्यकारिणी की घोषित होना शेष
- राजस्थान बीजेपी में लगभग 19 से 20 प्रकोष्ठ सक्रिय माने जाते हैं-
- विधि प्रकोष्ठ
- आर्थिक प्रकोष्ठ
- व्यापार प्रकोष्ठ
- चिकित्सा प्रकोष्ठ
- शिक्षा प्रकोष्ठ
- उद्योग प्रकोष्ठ
- बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ
सहित अन्य शामिल है

इनमें से किसी भी प्रकोष्ठों के संयोजक की घोषणा नहीं हुई.

बीजेपी संगठन में 20 विभाग हैं-
- संगठन विभाग
- प्रचार-प्रसार विभाग
- मीडिया विभाग
- प्रशिक्षण विभाग
- चुनाव प्रबंधन विभाग
- 20 विभाग में से मात्र तीन विभागों के संयोजक की घोषणा हुई है. बाकी का इंताजर है.


इधर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि संगठन संरचना का काम अंतिम दौर में है. सभी मोर्चे प्रकोष्ठों की टीमों का गठन जल्द हो जाएगा. हालांकि उन्होंने यह कहते हुए बचाव किया कि पूर्व में बने संगठन के पदाधिकारी भी पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं. नए अध्यक्ष के साथ नई टीम की घोषणा होती है. मोर्चों में किसान मोर्चा, युवा मोर्चा और ओबीसी मोर्चा की टीम गठन होना है. इसके साथ ही बाकी सभी 7 मोर्चों में जिला इकाई बनी है. इनके लिए भी जिला अध्यक्ष उसे नाम दे दिए गए, जल्द ही मोर्चे, विभागों और प्रकोष्ठों की संगठन संरचना का काम पूरा होगा.


राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रकल्प, प्रकोष्ठ और विभाग पार्टी में विशिष्ट वर्गों और मुद्दों पर काम करते हैं. इन इकाइयों के प्रभारी और सदस्य तय नहीं होने से विशेष अभियान और आउटरीच कार्यक्रम एक तरह से ठप पड़े हैं. यह स्थिति संगठन के विस्तार और मतदाता संपर्क अभियान दोनों पर असर डाल रही है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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