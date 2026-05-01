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Rajasthan News: अधूरे संगठन की कैसे हो पूरी रफ्तार ? बीजेपी में मोर्चों, प्रकोष्ठ और विभाग पूर्ण रूप से नहीं हो पाए गठित, असमंजस में कार्यकर्ता

Rajasthan News: राजस्थान बीजेपी में मोर्चों, प्रकोष्ठों और विभागों का गठन अधूरा रहने से जमीनी अभियान प्रभावित हो रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की फटकार के बाद प्रदेश नेतृत्व सक्रिय हुआ है और दावा किया है कि एक सप्ताह के भीतर सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी.

Edited byArti PatelReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 01, 2026, 12:53 PM|Updated: May 01, 2026, 01:03 PM
Rajasthan News: अधूरे संगठन की कैसे हो पूरी रफ्तार ? बीजेपी में मोर्चों, प्रकोष्ठ और विभाग पूर्ण रूप से नहीं हो पाए गठित, असमंजस में कार्यकर्ता
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Rajasthan BJP Morcha Prakoshth: राजस्थान भाजपा में संगठनात्मक नियुक्तियों में हो रही देरी अब पार्टी के जमीनी अभियानों के लिए चुनौती बनती जा रही है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति हुए वक्त बीत चुका है, लेकिन पार्टी के प्रमुख मोर्चों, प्रकोष्ठों और विभागों का पूर्ण गठन न होने से कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल और प्रदेश नेतृत्व की सक्रियता
हाल ही में जयपुर दौरे पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन की इस अधूरी संरचना पर कड़े सवाल उठाए हैं. बता दें कि नवीन ने निर्देश दिए हैं कि जिला और मंडल स्तर तक संगठन विस्तार का काम जल्द पूरा किया जाए ताकि सरकार और संगठन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारा जा सके. बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ मोर्चों की प्रदेश टीम तो बन गई है, लेकिन जिला कार्यकारिणी का गठन अभी तक शेष ह

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संगठन: कहां फंसा है पेंच?
बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में कई महत्वपूर्ण इकाइयां अभी भी 'पेंडिंग' मोड में हैं. महिला, SC और ST मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी तो बन गई है, लेकिन जिला कार्यकारिणी का इंतजार है. वहीं, युवा, ओबीसी, किसान और अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश और जिला दोनों टीमें घोषित होना बाकी हैं. विधि, चिकित्सा, शिक्षा और व्यापार जैसे लगभग 20 प्रकोष्ठों में से किसी के भी संयोजक की घोषणा अभी तक नहीं हुई है. बता दें कि संगठन में कुल 20 विभाग हैं, जिनमें से मात्र तीन के संयोजकों के नामों का ऐलान हुआ है, बाकी 17 विभाग अभी भी नेतृत्व विहीन हैं.

पदाधिकारियों का दावा
संगठन विस्तार में देरी के बावजूद प्रदेश पदाधिकारी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं. भूपेंद्र सैनी (प्रदेश महामंत्री) ने भरोसा दिलाया कि इस सप्ताह तक सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों की कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि घोषणा न होने से कार्यकर्ताओं के मनोयोग और काम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है.श्रवण सिंह बगड़ी के अनुसार काम अंतिम दौर में है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नए अध्यक्ष के साथ नई टीम आती है और सभी जिला इकाइयों के लिए नाम दे दिए गए हैं, जो जल्द सार्वजनिक होंगे.

विशेषज्ञों की राय, ठप पड़े हैं विशेष अभियान
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रकोष्ठ और विभाग पार्टी के विशिष्ट वर्गों (जैसे डॉक्टर, वकील, व्यापारी) तक पहुंचने का जरिया होते हैं. इन इकाइयों के प्रभावी न होने से पार्टी के आउटरीच कार्यक्रम और विशेष अभियान एक तरह से ठप पड़े हैं, जिसका सीधा असर मतदाता संपर्क अभियान पर पड़ सकता है.

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Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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