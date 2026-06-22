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राजस्थान BJP होगी हाईटेक, पार्टी में अब कागज की जगह लेगा मोबाइल, फाइलों की जगह App करेगा काम

Rajasthan News: राजस्थान बीजेपी ने अपने सबसे बड़े प्रशिक्षण अभियान को पूरी तरह डिजिटल बनाने की शुरुआत की है. बीजेपी का दावा है कि अब कागज की जगह मोबाइल लेगा, फाइलों की जगह App पर काम करेगा और बूथ से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक हर गतिविधि एक क्लिक पर होगी. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 22, 2026, 08:52 PM|Updated: Jun 22, 2026, 08:52 PM
राजस्थान BJP होगी हाईटेक, पार्टी में अब कागज की जगह लेगा मोबाइल, फाइलों की जगह App करेगा काम
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में शामिल बीजेपी अब खुद को डिजिटल संगठन में बदलने की तैयारी में है. पेपरलेस विधानसभा और ई-गवर्नेंस की चर्चा तो लंबे समय से होती रही है, लेकिन अब बीजेपी संगठन के भीतर भी वही प्रयोग शुरू कर चुकी है.

23 जून से 6 जुलाई तक बूथ स्तरीय डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसके जरिए पार्टी ने अपने प्रशिक्षण अभियान को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाएगी. अब प्रशिक्षण में न रजिस्टर की जरूरत होगी, न फाइलों की और न ही कागजों के ढेर की.

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'कागज से मोबाइल क्लिक तक'... बीजेपी का डिजिटल मिशन
23 जून से 6 जुलाई तक डिजिटल प्रशिक्षण
'सरल App' बना संगठन का नया प्लेटफॉर्म
फॉर्म, उपस्थिति और रिपोर्टिंग पूरी तरह ऑनलाइन
फोटो-वीडियो भी सीधे App पर अपलोड


डिजिटल संगठन... मजबूत नेटवर्क
बूथ से राष्ट्रीय नेतृत्व तक सीधा संपर्क
डिजिटल डेटा बैंक तैयार
हर गतिविधि की लाइव रिपोर्टिंग
फैसले लेने में तेजी, संगठनात्मक पारदर्शिता

इस बदलाव का केंद्र है 'सरल App'
पार्टी के प्रशिक्षण संयोजक व महामंत्री मिथलेश गौतम का कहना है कि अब प्रशिक्षण शिविरों की पूरी प्रक्रिया इसी एप के जरिए होगी. कौन कार्यकर्ता आया, किसने प्रशिक्षण लिया, किस बूथ पर कार्यक्रम हुआ, किस जिले की क्या स्थिति है. ये सारी जानकारी कुछ ही सेकंड में प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंच जाएगी यानी संगठन का पूरा डेटा अब डिजिटल रिकॉर्ड में रहेगा.

संगठनात्मक ज्ञान का डिजिटल प्लेटफॉर्म

बीजेपी का यह सिर्फ पेपर बचाने का अभियान नहीं है. बीजेपी इसे संगठन को तकनीक से जोड़ने की बड़ी रणनीति मान रही है. सरल App केवल उपस्थिति दर्ज करने का माध्यम नहीं बल्कि संगठनात्मक ज्ञान का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है.

इसी App पर पार्टी का इतिहास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पंच निष्ठाएं, कार्यकर्ता विकास, बूथ प्रबंधन, आईटी गतिविधियां और सरकारों की योजनाओं से जुड़ी सामग्री उपलब्ध रहेगी. कुल मिलाकर पार्टी और सरकारी योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी कार्यकर्ता के मोबाइल पर होगी.

प्रशिक्षण को इंटरैक्टिव बनाने के लिए क्विज

पार्टी ने प्रशिक्षण को इंटरैक्टिव बनाने के लिए क्विज भी जोड़े हैं. कार्यकर्ताओं को सवालों के जरिए पार्टी के इतिहास और विचारधारा से परिचित कराया जाएगा यानी अब किताबों की जगह मोबाइल स्क्रीन पर परीक्षा होगी और सीखने का तरीका भी डिजिटल होगा.

राजनीतिक तौर पर देखें तो यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं है. बीजेपी लगातार अपने संगठन को डेटा आधारित बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका बूथ नेटवर्क माना जाता है. अब वही नेटवर्क डिजिटल रूप में भी तैयार किया जा रहा है.

बीजेपी का दावा है कि इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि प्रशिक्षण, बैठकों और रिपोर्टिंग में इस्तेमाल होने वाला हजारों पन्नों का कागज अब बचेगा यानी डिजिटलाइजेशन को पार्टी ग्रीन पॉलिटिक्स से भी जोड़कर पेश कर रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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