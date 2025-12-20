Zee Rajasthan
अरावली खनन पर बोले BJP अध्यक्ष राठौड़-पूर्व CM गहलोत कर रहे जल्दबाजी, हम भी नहीं चाहते छेड़छाड़ हो

Rajasthan News: अरावली खनन मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है. वहीं, इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अरावली से हम भी छेड़छाड़ नहीं चाहते. 

Published: Dec 20, 2025, 07:41 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 07:41 PM IST

Rajasthan News: अरावली खनन मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रदेश में सियासत गरमा रही है. कांग्रेस इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है. वहीं, बीजेपी बचाव की मुद्रा में है. पूर्व सीएम अशोक गहलोत के आरोपों पर शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अरावली से हम भी छेड़छाड़ नहीं चाहते, मामला सुप्रीम कोर्ट में है.

आदेश की समीक्षा करके आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत जल्दबाजी कर रहे हैं. राठौड़ ने विधायक निधि मंजूरी में कथित भ्रष्टाचार पर पार्टी विधायक रेवंत राम डांगा के जवाब पर असंतोष जाहिर किया.

अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है, जिससे प्रदेश की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाए.

इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत को जल्दबाजी कर रहे हैं. मामला सुप्रीम कोर्ट का है इसलिए इस तरह के मामलों पर राजनीतिक बयान बाजी नहीं होनी चाहिए. पूर्व सीएम अशोक गहलोत वरिष्ठ नेता है. इतनी जल्दबाजी ठीक बात नहीं है.

अरावली के साथ कोई छेड़खानी हो वह हम भी नहीं चाहते. यह मामला सुप्रीम कोर्ट का है. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विस्तृत समीक्षा करेंगे. उसके बाद क्या कानूनी कदम उठाने चाहिए वह उठाए जाएंगे.

डांगा की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं
विधायक निधि से राशि स्वीकृति के मामले में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे रेवतराम डांगा के जवाब से पार्टी असंतुष्ट है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि रेवंतराम डांगा ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया लेकिन उनका जो जवाब था उस पार्टी संतुष्ट नहीं है इसलिए इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए अनुशासन समिति को सौंप दिया है.

अब अनुसंधान समिति इस पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच करेगी और जो भी रिपोर्ट होगी वह पार्टी को उपलब्ध कराएगी. उसके बाद अनुशासन समिति की अनुशंसा पर पार्टी निर्णय करेगी. राठौड़ ने कहा कि मामला विधायक निधि भ्रष्टाचार से जुड़ा है ऐसे में इस मामले को पार्टी ने बड़ी गंभीरता से लिया है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली इलाके में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने-आप 'जंगल' नहीं माना जाएगा.

