राजस्थान BJP SC मोर्चा की नई टीम घोषित, मदन राठौड़ के निर्देश पर 47 पदाधिकारियों की सूची जारी

Rajasthan Politics: राजस्थान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अनुसूचित जाति (SC) मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर देर रात मोर्चा की 47 पदाधिकारियों की पूरी सूची जारी की गई है. इस नई टीम में नए चेहरों को मौका देते हुए संगठनात्मक संतुलन साधने की कोशिश की गई है.



8 उपाध्यक्ष और 3 महामंत्री समेत मजबूत टीम

नई टीम में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महामंत्री, 8 प्रदेश मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की गई हैं. मोर्चा में जयपुर, अलवर, उदयपुर, भरतपुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है.



प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्तियां

मुकेश किराड़, रामकिशन वर्मा, बी.एल. नवल, संजय चंदेल, अंजू जाटव, सुरेश जिंदल, अतर सिंह पगारिया और सुरेश बैरवा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. इन सभी नेताओं को मोर्चा की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

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प्रदेश महामंत्री पद पर तीन नए चेहरे

ओमप्रकाश जेदिया, डॉ. मुकेश गर्ग और राजेश रायपुरिया को प्रदेश महामंत्री घोषित किया गया है. इन तीनों नेताओं पर मोर्चा की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी.



12 प्रवक्ता भी शामिल

मोर्चा की टीम में भजनलाल रोलन सहित कुल 12 प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं. ये प्रवक्ता मोर्चा की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का काम करेंगे.



संगठन विस्तार और चुनावी तैयारी

भाजपा ने इस नई टीम के माध्यम से SC मोर्चा को और अधिक मजबूत बनाने का संकेत दिया है. नए चेहरों को शामिल करके पार्टी ने संगठन में ताजगी लाने और युवा तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाने की कोशिश की है.



नई कार्यकारिणी से SC मोर्चा के संगठनात्मक विस्तार के साथ-साथ आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियों को भी तेज गति मिलने की उम्मीद है. पार्टी का फोकस अब मोर्चा को जमीनी स्तर तक मजबूत करने और अनुसूचित जाति समुदाय के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने पर है.



मदन राठौड़ का निर्देश

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मोर्चा अब सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि सक्रिय और परिणाम देने वाला संगठन बने. नई टीम को इस दिशा में काम करने के लिए कहा गया है.

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