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बीजेपी का 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान क्यों थमा ? BJP की रणनीति या मानसून का इंतजार ?

Rajasthan Politics : राजस्थान बीजेपी ने 'एक पेड़ मां के नाम' बड़े जनअभियान की शुरुआत की. लेकिन इस अभियान की रफ्तार जून की भीषण गर्मी के आगे थम गई. 5 जून से 21 जून तक चलने वाला ये अभियान अब मानसून के भरोसे है. 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 19, 2026, 02:33 PM|Updated: Jun 19, 2026, 03:23 PM
बीजेपी का 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान क्यों थमा ? BJP की रणनीति या मानसून का इंतजार ?
Image Credit: rajasthan bjp tree plantation campaign analysis

Rajasthan Tree Plantation Campaign: मौका कोई भी हो बीजेपी और कांग्रेस उस पर सियासत करने लगती है. पर्यावरण संरक्षण के नाम पर प्रदेश बीजेपी ने 'एक पेड़ मां के नाम' बड़े जनअभियान की शुरुआत की. लेकिन इस अभियान की रफ्तार जून की भीषण गर्मी के आगे थम गई. 5 जून से 21 जून तक चलने वाला ये अभियान अब मानसून के भरोसे है. पार्टी कह रही है कि पौधों को बचाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए अभियान को फिलहाल धीमा किया गया है. वहीं विपक्ष इसे बीजेपी की जल्दबाजी और कमजोर रणनीति बता रहा है. सवाल उठ रहा है कि राजस्थान में जून की गर्मी कोई नई बात नहीं, फिर क्याें मौसम का आकलन किए बिना अभियान शुरू कर दिया गया ?

बीजेपी का पर्यावरण अभियान- मानसून के इंतजार में 'हरियालो राजस्थान'

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पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने पर्यावरण संरक्षण को जनसंपर्क का बड़ा माध्यम बनाया. "एक पेड़ मां के नाम" और "हरियालो राजस्थान" अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने की रणनीति तैयार हुई. बीजेपी संगठन के पदाधिकारी, सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाकर इसे जनभागीदारी का बड़ा अभियान बताया गया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य पदाधिकारियों ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाकर जोर शोर से अभियान की शुरूआत कर दी. लेकिन जैसे-जैसे पारा 45 डिग्री के करीब पहुंचा, वैसे-वैसे अभियान की रफ्तार भी धीमी पड़ गई. आखिरकार फैसला हुआ कि बड़े स्तर पर पौधारोपण फिलहाल रोक दिया जाए और मानसून आने के बाद दोबारा शुरू किया जाए.

जल्दबाजी के बजाय संरक्षण पर जोर: बीजेपी की 'हरियालो राजस्थान' रणनीति

बीजेपी नेताओं का दावा है कि अभियान रुका नहीं है. डोर-टू-डोर जनसंपर्क जारी है, पौधे भी वितरित किए जा रहे हैं और लोगों को पौधों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है. संगठन का कहना है कि जल्दबाजी में पौधे लगाने से बेहतर है कि मानसून का इंतजार किया जाए, ताकि लगाए गए पौधे जीवित रह सकें.

बीजेपी के पर्यावरण अभियान पर उठे सवाल : क्या वैज्ञानिक योजना में हुई चूक ?

इधर इस अभियान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है. क्या इतनी बड़ी योजना बनाते समय मौसम का वैज्ञानिक आकलन नहीं किया गया ? क्या सरकार और संगठन के बीच समन्वय की कमी रही ? या फिर विश्व पर्यावरण दिवस पर राजनीतिक संदेश देने की जल्दबाजी में अभियान पहले शुरू कर दिया गया और बाद में व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ गईं ? क्योंकि घरों और आसपास तो पौधे फिर भी सर्वाइव कर जाए ,लेकिन खुले और सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते. यही वजह है कि बीजेपी ने इस अभियान को मानसून तक पेंडिंग कर दिया है.

कांग्रेस का हमला: 'प्रतीकात्मक कार्यक्रम' बनाम चुनावी प्रबंधन का आरोप

वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इन्हीं सवालों को सरकार के खिलाफ हथियार बना लिया है. कांग्रेस का आरोप है कि पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर विषय को केवल फोटो-ऑप और प्रतीकात्मक कार्यक्रम तक सीमित कर दिया गया. विपक्ष का कहना है कि अगर पहले से सिंचाई, संरक्षण और निगरानी की व्यवस्था होती तो अभियान बीच में रोकने की नौबत नहीं आती. कांग्रेस इसे सरकार और संगठन की अदूरदर्शिता और कमजोर योजना का परिणाम बता रही है. दरअसल, इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है. पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है. ऐसे में "एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान" केवल पर्यावरण कार्यक्रम नहीं बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने का माध्यम भी माना जा रहा था. यही वजह है कि अभियान की रफ्तार थमने के बाद राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है. विपक्ष इसे सरकार की तैयारी पर सवाल बता रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि पौधों का संरक्षण राजनीति से बड़ा विषय है और मानसून में अभियान ज्यादा सफल रहेगा.

आप कैसे इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं ?

अगर आप बीजेपी के 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो अपनी मां या मातृभूमि के सम्मान में एक पौधा जरूर रोपें और फिर पौधे के साथ अपनी सेल्फी लेकर और उसे #Plant4Mother या फिर #एक_पेड़_माँ_के_नाम हैशटैग के साथ आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साझा करना ना भूलें.

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