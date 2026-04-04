बीजेपी Vs कांग्रेस महिला मोर्चा, राखी राठौड़ ने कहा सरिका सिंह का बयान हास्यास्पद

Jaipur News : बीजेपी महिला मोर्चा और महिला कांग्रेस के बीच बयानबाजी को लेकर तकरार शुरू हो गई है. बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़ ने महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के बयान पर पलटवार किया है. राखी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण के हर प्रयास का विरोध किया है.

कांग्रेस की राजस्थान महिला इकाई का बयान हास्यास्पद- राखी राठौड़

महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह ने महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर बयान दिया था, कि मोर्चा टीम में पूंजीपतियों को जगह दी गई है, जबकि दलित पिछड़े वर्ग की महिलाओं को दरकिनार किया है. इसके बाद अब महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने पलटवार किया. राखी ने कहा कि पूरे देश में हाशिए पर पहुंच चुकी, कांग्रेस की राजस्थान महिला इकाई का हालिया बयान पूरी तरह हास्यास्पद, तथ्यहीन और केवल राजनीतिक बयानबाजी है. बिना जानकारी और बिना तथ्यों के आरोप लगाना अब कांग्रेस की पहचान बन चुकी है.

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कांग्रेस ने जयपुर में महिलाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रम का विरोध किया

राठौड़ ने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण बिल को टालने का प्रयास किया गया, जो कांग्रेस की महिला सशक्तिकरण के खिलाफ सोच को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि हाल ही जयपुर में आयोजित महिलाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रम का विरोध कर कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी मानसिकता उजागर कर दी है. राखी राठौड़ ने कहा कि हाल ही में गैस की कथित किल्लत को लेकर कांग्रेस द्वारा किया गया, प्रदर्शन भी पूरी तरह विफल रहा, जिसमें अपेक्षित संख्या में महिलाएं शामिल नहीं हुईं. इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास न महिलाओं का समर्थन है और न ही जनता का विश्वास. कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है, जिसके कारण आज उसकी यह स्थिति पूरे देश में देखने को मिल रही है.

कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में देख - राखी राठौड़

राखी राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में देखा है, जबकि बीजेपी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक योजनाएं लागू की हैं. प्रधानमंत्री के “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान से हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में बालिका अनुपात में सुधार हुआ है. राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को संपत्ति का मालिकाना हक मिला है, हर घर नल योजना से घर-घर पानी पहुंचाया गया है, जनधन खातों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से जोड़ा गया है, उज्ज्वला योजना से उन्हें धुएं से मुक्ति मिली है तथा “लखपति दीदी” जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में आज लगभग 16 लाख लखपति दीदियां हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है.

कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान को “मर्दों का प्रदेश” जैसे तानें

कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान को “मर्दों का प्रदेश” जैसे तानों का सामना करना पड़ा, लेकिन वर्तमान सरकार के नेतृत्व में महिला अपराधों में कमी आई है और महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास सशक्त और समर्पित महिलाओं की टीम है, जो प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर में महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. वहीं, कांग्रेस आज भी समाज को बांटने की राजनीति में लगी हुई है और महिलाओं को भी वर्गों में विभाजित करने का प्रयास कर रही है.



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