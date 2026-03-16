मार्च की इस तारीख को आएगा RBSE 12वीं का रिजल्ट? 9 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं कर रहे इंतजार

Rajasthan Board 12th result: जमेर बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 12वीं के परिणाम जारी करने की तैयारी तेज कर दी है. सूत्रों के अनुसार, 12वीं के रिजल्ट 28 मार्च को जारी होने की प्रबल संभावना है. विज्ञान, कला और कॉमर्स तीनों संकायों के नतीजे एक साथ घोषित किए जा सकते हैं.
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RBSE Class 12 result date: अजमेर स्थित राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) ने कक्षा 12वीं के परिणाम जारी करने की तैयारियां तेज कर दी हैं. सूत्रों के अनुसार, 12वीं के रिजल्ट 28 मार्च को जारी होने की सबसे मजबूत संभावना है. बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा कर लिया है और अब अंतिम सत्यापन तथा प्रिंटिंग की प्रक्रिया चल रही है.
विज्ञान, कला और कॉमर्स के नतीजे एक साथ
इस साल 12वीं के विज्ञान, कला और कॉमर्स तीनों संकायों के परिणाम एक साथ घोषित किए जाने की संभावना है. इससे छात्रों को अलग-अलग तारीखों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. बोर्ड की ओर से पहले भी कई बार तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट एक ही दिन जारी किए गए हैं, इसलिए इस बार भी ऐसा होने की उम्मीद है.
इस साल 9 लाख से अधिक छात्र हुए शामिल
राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं इस साल 12 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक चलीं. इन परीक्षाओं में कुल 9 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समय पर पूरा करना बोर्ड के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन बोर्ड ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया है.
10वीं का रिजल्ट पहले आने की उम्मीद
12वीं के रिजल्ट से पहले कक्षा 10वीं का परिणाम भी जल्द घोषित होने की संभावना है. बोर्ड आमतौर पर 10वीं का रिजल्ट 12वीं से कुछ दिन पहले जारी करता है. ऐसे में छात्रों को दोनों कक्षाओं के नतीजों का इंतजार अब ज्यादा नहीं करना पड़ेगा.
समय पर रिजल्ट से मिलेगी बड़ी राहत
समय पर रिजल्ट आने से छात्रों को कॉलेज एडमिशन, काउंसलिंग और आगे की पढ़ाई की प्रक्रिया में काफी राहत मिलेगी. कई छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, कॉमर्स और अन्य कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. रिजल्ट के बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो सकेगी, इसलिए समय पर घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है.
छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
छात्र और अभिभावक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर नियमित रूप से अपडेट्स चेक करते रहें. रिजल्ट जारी होते ही रोल नंबर और नाम दर्ज करके आसानी से अपना परिणाम देखा जा सकेगा. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिजल्ट जारी होने के बाद ही मार्कशीट और प्रमाण-पत्रों की डिजिटल कॉपी उपलब्ध होगी.
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