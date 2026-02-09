राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं और 11वीं Exam Date में बदलाव, जानें नया शेड्यूल

RBSE 9th and 11th Exam Date: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से हाल ही में कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की गई है, जो कक्षा 5वीं से लेकर 11वीं तक के छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. छात्रों को इन बदलावों को समझना जरूरी है, ताकि आप आने वाली परीक्षाओं और नए सत्र की तैयारी सही तरीके से कर सकें.

RBSE ने कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव किया है. अब ये परीक्षाएं अपने पुराने समय के बजाय संशोधित तारीखों पर होंगी. कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा 7 मार्च से 19 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी. वहीं इनका रिजल्ट 25 मार्च 2026 को आएगी. इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से नई कक्षाएं शुरू हो जाएंगी.

रिजल्ट को जल्दी घोषित करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगले साल 2026-27 की पढ़ाई समय पर शुरू की जा सके, ताकि छात्रों को कोर्स पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके. अब तक कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों को बिना किसी डर के अगली कक्षा में भेज दिया जाता था, लेकिन अब बोर्ड ने इस 'स्वतः पदोन्नति' प्रणाली को समाप्त कर दिया है.

नए नियम के मुताबिक, 5वीं और 8वीं के छात्रों को अब अगली कक्षा में जाने के लिए परीक्षा पास करनी होगी और कम से कम तय किए गए न्यूनतम अंक लाने होंगे. अगर कोई छात्र परीक्षा में न्यूनतम अंक नहीं ला पाता है, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा.

अगर कोई छात्र पहली बार में फेल हो जाता है, तो उसे 45 दिनों के भीतर एक और मौका दिया जाएगा. अगर वह इसमें पास हो जाता है, तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा. बोर्ड का मानना है कि इन नियमों से शिक्षा के स्तर में काफी हद तक सुधार आएगा. अभ स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को बारीकी से ट्रैक किया जा सकेगा. इस नए नियम से कक्षा 5वीं और 8वीं में मेहनत करने से छात्रों का बेस मजबूत होगा, जिससे उन्हें बोर्ड परीक्षाओं 10वीं और 12वीं में आसानी होगी.

